Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
ЗАТО г.Североморск
15 января - 19.30
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Водоканал» - «Ветераны СФ».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
16 января - 20.45
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Гроза» - «Богатырь».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
15 января - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Элвис-Авто» - «Динамо».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
16 и 17 января - 11.00
Биатлон. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».