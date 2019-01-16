п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

ЗАТО г.Североморск

16 января - 20.45

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Гроза» - «Богатырь».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

19 января - 12.00

На центральном стадионе Североморска состоится товарищеская встреча легендарных игроков советского и российского хоккея с командой управления и штаба Северного флота «К-21».

В состав команды «Легенды хоккея» (г. Москва) входят прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин. Перед участниками товарищеской встречи, военнослужащими Северного флота и жителями города Североморска в этот же день выступят известный эстрадный певец заслуженный артист России Денис Майданов, а также концертная бригада Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

После игры состоится общее фотографирование команд с болельщиками. Звёзды хоккея проведут автограф-сессию. На стадионе будет организована выставка исторической и современной бронетанковой и арктической военной техники, устроены катания на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках. Будут работать полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией. Вход на стадион свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б.Центральный стадион Североморска.

г.Мурманск

16 и 17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат Мурманской области. 16 января в 12 часов состоится торжественное открытие чемпионата и первенства Мурманской области по биатлону.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».