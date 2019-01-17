п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кировск

17 января - 12.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области, чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

ЗАТО г.Североморск

19 января - 12.00

На центральном стадионе Североморска состоится товарищеская встреча легендарных игроков советского и российского хоккея с командой управления и штаба Северного флота «К-21».

В состав команды «Легенды хоккея» (г. Москва) входят прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин. Перед участниками товарищеской встречи, военнослужащими Северного флота и жителями города Североморска в этот же день выступят известный эстрадный певец заслуженный артист России Денис Майданов, а также концертная бригада Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

После игры состоится общее фотографирование команд с болельщиками. Звёзды хоккея проведут автограф-сессию. На стадионе будет организована выставка исторической и современной бронетанковой и арктической военной техники, устроены катания на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках. Будут работать полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией. Вход на стадион свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б.Центральный стадион Североморска.

20 января – 11.30

В Городском парке на Аллее спорта состоится лыжный старт для детей дошкольного возраста – 1-й этап городского проекта «Солнечные лучики». С 11.30 до 12.00 - регистрация участников (дети от 1 до 8 лет), в 12.00 - общее построение, открытие первого этапа городского проекта «Солнечные лучики». В 12.10 - старт участников на дистанции 1 км.

По окончании соревнований участникам будут выданы дипломы и сладкие призы.

ЗАТО г.Североморск, Городской парк, Аллея спорта.

г.Мурманск

17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».