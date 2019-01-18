Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
20 января – 12.00
Состоится яркое спортивное событие – семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Побороться за памятные призы могут команды из трёх человек. Участники получат в подарок фирменные футболки.
Регистрация команд пройдёт в 10.00 в молодёжном центре «Гармония» (ул. Данилова, 25). Можно подать предварительную заявку на электронный адресcenter-garmoniya@yandex.ru
Для зрителей и болельщиков будут организованы развлекательные площадки.
г.Кандалакша, ул.Данилова, хоккейная коробка.
г.Полярные Зори
19 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.
г.Кировск
18-20 января - 12.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Мурманской области.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
18-21 января - 12.00
Бокс. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».
г.Апатиты
18 января – 14.15
19 января – 10.00
Состоится Первенство города Апатиты по плаванию. В соревнованиях примут участие 223 спортсмена из 9 городов Мурманской области, а также Республики Карелия (г.Кондопога).
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», плавательный бассейн.
18 января – 17.00
19 января – 15.00
20 января – 12.00
Состоится Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», средний зал.
19 и 20 января – 10.00
В рамках Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд 2018/2019 состоятся игры 5-8 туров. В соревнованиях принимают участие 12 команд из 9 муниципалитетов Мурманской области. Начало игр с участием апатитского «Химика» состоятся 19 января в 12.00 и 19.00 часов, 20 января в 14.00, 21.00.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
20 января – 13.00
Состоится лично-командный турнир по рукопашному бою города Апатиты. К участию допускаются юноши и девушки в соответствующих возрастных группах и весовых категориях.
г.Апатиты, ул. Бредова, 2а. Спортивный зал МБОУ СОШ № 14.
г.Мончегорск
18-20 января - 12.00
Лыжные гонки. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мончегорск, лыжный стадион.
г.Оленегорск
19 января - 10.00
Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
19 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Апатиты».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
ЗАТО г.Североморск
18 января - 21.45.
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Ветераны СФ» - «Гроза».
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
19 января - 12.00
Хоккей. Товарищеский матч. «Легенды хоккея» (г.Москва) - «К-21» (ЗАТО г.Североморск).
ЗАТО г.Североморск, хоккейный корт стадиона Северного флота.
19 января - 12.00
На центральном стадионе Североморска состоится товарищеская встреча легендарных игроков советского и российского хоккея с командой управления и штаба Северного флота «К-21».
В состав команды «Легенды хоккея» (г. Москва) входят прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин. Перед участниками товарищеской встречи, военнослужащими Северного флота и жителями города Североморска в этот же день выступят известный эстрадный певец заслуженный артист России Денис Майданов, а также концертная бригада Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.
После игры состоится общее фотографирование команд с болельщиками. Звёзды хоккея проведут автограф-сессию. На стадионе будет организована выставка исторической и современной бронетанковой и арктической военной техники, устроены катания на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках. Будут работать полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией. Вход на стадион свободный.
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б.Центральный стадион Североморска.
20 января - 10.00
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Ветераны СФ» - «Арктика».
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
20 января - 11.00
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Гроза» - «Водоканал».
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
20 января – 11.30
В Городском парке на Аллее спорта состоится лыжный старт для детей дошкольного возраста – 1-й этап городского проекта «Солнечные лучики». С 11.30 до 12.00 - регистрация участников (дети от 1 до 8 лет), в 12.00 - общее построение, открытие первого этапа городского проекта «Солнечные лучики». В 12.10 - старт участников на дистанции
По окончании соревнований участникам будут выданы дипломы и сладкие призы.
ЗАТО г.Североморск, Городской парк, Аллея спорта.
г.Кола
19 января - 16.00
20 января - 13.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
18-20 января - 9.00
Теннис. Детский турнир «Надежды тенниса».
г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».
18 января - 15.00
Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области среди параспортсменов.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
19 и 20 января - 10.00
23 января - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
19 и 20 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
19 и 20 января - 11.00
Спортивная гимнастика. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, ДЮСШ-1.
19 января - 12.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «СШОР-4» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
20 января - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Строитель».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
20 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
21-23 января - 11.00
Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
21 января - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Мастерфайбр».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
22 января - 15.45
Баскетбол. Чемпионат ассоциации студенческого баскетбола России. Дивизион Виктора Блохина. «МГТУ» - «МСК».
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
22 января - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Электранс».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
22 января - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Элвис-Авто».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.