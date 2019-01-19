п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

20 января – 12.00

Состоится яркое спортивное событие – семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Побороться за памятные призы могут команды из трёх человек. Участники получат в подарок фирменные футболки.

Регистрация команд пройдёт в 10.00 в молодёжном центре «Гармония» (ул. Данилова, 25). Можно подать предварительную заявку на электронный адресcenter-garmoniya@yandex.ru

Для зрителей и болельщиков будут организованы развлекательные площадки.

г.Кандалакша, ул.Данилова, хоккейная коробка.

г.Полярные Зори

19 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.

г.Кировск

19 и 20 января - 12.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

19-21 января - 12.00

Бокс. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».

г.Апатиты

19 января – 10.00

Состоится Первенство города Апатиты по плаванию. В соревнованиях примут участие 223 спортсмена из 9 городов Мурманской области, а также Республики Карелия (г.Кондопога).

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», плавательный бассейн.

19 и 20 января – 10.00

В рамках Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд 2018/2019 состоятся игры 5-8 туров. В соревнованиях принимают участие 12 команд из 9 муниципалитетов Мурманской области. Начало игр с участием апатитского «Химика» состоятся 19 января в 12.00 и 19.00 часов, 20 января в 14.00, 21.00.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

19 января – 15.00

20 января – 12.00

Состоится Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», средний зал.

20 января – 13.00

Состоится лично-командный турнир по рукопашному бою города Апатиты. К участию допускаются юноши и девушки в соответствующих возрастных группах и весовых категориях.

г.Апатиты, ул. Бредова, 2а. Спортивный зал МБОУ СОШ № 14.

г.Мончегорск

19 и 20 января - 12.00

Лыжные гонки. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, лыжный стадион.

г.Оленегорск

19 января - 10.00

Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

19 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Апатиты».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

ЗАТО г.Островной

19 января - 13.30

Игровая программа, посвященная Всероссийскому дню снега.

ЗАТО г.Островной, мкр. Гремиха. Ледовый каток.

ЗАТО г.Североморск

19 января - 12.00

Хоккей. Товарищеский матч. «Легенды хоккея» (г.Москва) - «К-21» (ЗАТО г.Североморск).

ЗАТО г.Североморск, хоккейный корт стадиона Северного флота.

19 января - 12.00

На центральном стадионе Североморска состоится товарищеская встреча легендарных игроков советского и российского хоккея с командой управления и штаба Северного флота «К-21».

В состав команды «Легенды хоккея» (г. Москва) входят прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин. Перед участниками товарищеской встречи, военнослужащими Северного флота и жителями города Североморска в этот же день выступят известный эстрадный певец заслуженный артист России Денис Майданов, а также концертная бригада Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

После игры состоится общее фотографирование команд с болельщиками. Звёзды хоккея проведут автограф-сессию. На стадионе будет организована выставка исторической и современной бронетанковой и арктической военной техники, устроены катания на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках. Будут работать полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией. Вход на стадион свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б.Центральный стадион Североморска.

20 января - 10.00

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Ветераны СФ» - «Арктика».

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».

20 января - 11.00

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Гроза» - «Водоканал».

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».

20 января – 11.30

В Городском парке на Аллее спорта состоится лыжный старт для детей дошкольного возраста – 1-й этап городского проекта «Солнечные лучики». С 11.30 до 12.00 - регистрация участников (дети от 1 до 8 лет), в 12.00 - общее построение, открытие первого этапа городского проекта «Солнечные лучики». В 12.10 - старт участников на дистанции 1 км .

По окончании соревнований участникам будут выданы дипломы и сладкие призы.

ЗАТО г.Североморск, Городской парк, Аллея спорта.

г.Кола

19 января - 16.00

20 января - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

19 и 20 января - 9.00

Теннис. Детский турнир «Надежды тенниса».

г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».

19 и 20 января - 10.00

23 января - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

19 и 20 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

19 и 20 января - 11.00

Спортивная гимнастика. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

19 января - 12.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «СШОР-4» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

20 января - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Строитель».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

20 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

21-23 января - 11.00

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

21 января - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

22 января - 15.45

Баскетбол. Чемпионат ассоциации студенческого баскетбола России. Дивизион Виктора Блохина. «МГТУ» - «МСК».

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

22 января - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Электранс».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

22 января - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Элвис-Авто».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.