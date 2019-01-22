Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Полярные Зори
22-25 января - 11.00
Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту по техническим дисциплинам.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.
г.Мурманск
22 и 23 января - 11.00
Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
22 января - 15.45
Баскетбол. Чемпионат ассоциации студенческого баскетбола России. Дивизион Виктора Блохина. «МГТУ» - «МСК».
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
22 января - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Электранс».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
22 января - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Элвис-Авто».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.