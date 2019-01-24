Мурманская область. Арктика24.01.19 08:40
Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Полярные Зори
24 и -25 января - 11.00
Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту по техническим дисциплинам.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.
г.Мурманск
24 января – 18.30
Хоккей с мячом. Встречаются команда «Мурман» и «Строитель» (г.Сыктывкар).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
Комментарии
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Последние комментарии
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
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Виолетта
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