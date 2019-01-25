п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

25 января - 11.00

Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту по техническим дисциплинам.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

12-16 февраля – 11.00-15.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

г.Апатиты

25-27 января – 10.00

Пройдёт традиционный турнир по мини-футболу «Полярный Кубок» среди юношеских команд 2008-2009 гг.р. Торжественная церемония открытия в 17.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой спортивный зал.

26 и 27 января – 10.00

Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций.

г.Апатиты, ул. Ленина, 19а. МАУ ФСК «Атлет», спортивный зал плавательного бассейна.

27 января – 11.30

Пройдут соревнования по лыжным гонкам «Рождественский спринт». Соревнования личные по возрастным группам, свободный стиль – спринт ( 1 км ).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», лыжные трассы.

27 января

Состоится 1 этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе в дисциплинах ВП-20, ВП-30, ВП-40. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005 года рождения и старше, подавшие заявки по установленной форме. в ул. г.Апатиты, Космонавтов, 19. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.

29 января – 12.00

Состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди обучающихся общеобразовательных организаций г. Апатиты. Соревнования лично-командные пройдут среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 11–12 лет (2007–2008 гг.р.); 13–14 лет (2005–2006 гг.р.), свободным стилем в индивидуальной гонке дистанция – 1 км .

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», лыжные трассы.

2 и 3 февраля - 11.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

17 февраля

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты,

г.Кола

8 и 9 февраля

Первенство МО по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

1-3 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей памяти «Заслуженного работника физической культуры» Т.П. Баланина.

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

2 и 3 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство по танцевальному спорту.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

9 февраля - 12.00

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 и 10 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

10 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

11-13 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.