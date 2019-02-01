п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

12-16 февраля – 11.00-15.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

г.Кировск

2 февраля - 15.00

В районе озера Поля Умецкого состоятся муниципальные военно-спортивные соревнования «Огневой рубеж». Цель игры – подготовка молодежи к службе в вооруженных силах РФ, выработка навыков действия в экстремальных ситуациях. К участию в игре приглашаются обучающиеся образовательных организаций города Кировска в возрасте от 8 до 17 лет.

Ребят ожидает увлекательное мероприятие, в ходе которого они построят укрепления, займут оборону и поучаствуют в импровизированном бою.

г.Кировск, район озера Поля Умецкого.

г.Апатиты

1-3 февраля – 12.00

Состоятся региональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет. Начало соревнований 12.00 часов. 1 февраля - старт раздельный, классика, дистанция девушки/ юноши – 3/5 км. 2 февраля - старт раздельный, стиль свободный, дистанция девушки/ юноши – 3/5 км.3 февраля - этап традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».Стиль свободный, командный спринт.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы. «Атлет»

2 февраля – 10.00

Состоится турнир по настольному теннису. К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 14 лет и старше при наличии соответствующей подготовки, спортивной формы, ракетки и теннисного мяча (диаметр 40+ мм.), имеющие медицинский допуск и своевременно подавшие заявки установленной формы, соревнования личные среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», спортивный зал.

2 февраля -10.00

Состоятся соревнования по альпинистскому многоборью. Соревнования командные. Программа предусматривает квалификационные соревнования и финал по преодолению трасс в составе альпинистских связок (2 человека) на искусственном рельефе (скалодром).

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

3 февраля - 12.00

Состоятся очередные игры первенства Мурманской области по баскетболу. Апатитские юношеские команды (2005/2002 г.р.) встретятся с командами из города Кировск.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», спортивный зал.

17 февраля

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты.

г.Кола

8 и 9 февраля

Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

1-3 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей памяти «Заслуженного работника физической культуры» Т.П. Баланина.

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

2 и 3 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство по танцевальному спорту.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

9 февраля - 12.00

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 и 10 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

10 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

11-13 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.