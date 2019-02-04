п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

12-16 февраля – 11.00-15.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

г.Апатиты

17 февраля

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты.

г.Кола

8 и 9 февраля

Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

9 февраля - 12.00

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 и 10 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

10 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

11-13 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.