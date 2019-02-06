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Мурманская область. Арктика06.02.19 08:40

Спортивная афиша

п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

12-16 февраля – 11.00-15.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

нп.Титан

9 февраля – 14.00

Состоится спортивная развлекательная программа «Зимний разгуляй», посвященная Дню зимних видов спорта в России. В ходе мероприятия ребят вспомнят зимние виды спорта – это фигурное катание, санки, хоккей, сноуборд и, конечно же, сами примут участие в эстафетной гонке по этим видам спорта. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадь.

г.Кировск

6 февраля - 11.30

Старт региональных соревнований по горнолыжному спорту на приз Бориса Кузнецова.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Апатиты

17 февраля

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты.

г.Кола

8 и 9 февраля

Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

6 и 7 февраля – 14.00

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России» состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера.

Церемония открытия соревнований состоится 6 февраля в 14.00. Сарты лыжных гонок и бега на снегоступах будут проводиться в 14.15.

В соревнованиях примут участие 140 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского и Кандалакшского районов.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках на 50 м, 100 м, 500 м, 1 км, 3 км и в снегоступинге 25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 400 м.

Победители и призёры соревнований по лыжным гонкам будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Победители и призеры в соревнованиях по снегоступингу будут награждены медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

Все участники соревнований получат сладкие призы.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

9 февраля - 12.00

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 и 10 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

10 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

11-13 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

 

Комментарии

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