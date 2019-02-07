Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Полярные Зори
12-16 февраля – 11.00-15.00
Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.
нп.Титан
9 февраля – 14.00
Состоится спортивная развлекательная программа «Зимний разгуляй», посвященная Дню зимних видов спорта в России. В ходе мероприятия ребят вспомнят зимние виды спорта – это фигурное катание, санки, хоккей, сноуборд и, конечно же, сами примут участие в эстафетной гонке по этим видам спорта. 6+
нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадь.
г.Апатиты
10 февраля – 10.30
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». Для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни подготовлена обширная программа в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2019». В 10.30 - старт лыжной гонки памяти Александра Белова (дистанции: 1, 3, 5 и
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
10 февраля – 11.40
В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт участников лыжного пробега руководителей на дистанцию
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
10 февраля – 12.00
В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт этапа массового лыжного конкурса «Лыжня зовёт!» (без учёта времени). 12.15 – старт «Марафона дошколят» (участвуют команды детских садов в возрасте 4-6 лет без учёта времени).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
17 февраля
С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.
Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.
На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.
Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.
г.Апатиты.
ЗАТО г.Североморск
9 и 10 февраля – 11.00
В Североморске пройдёт открытый массовый лыжный пробег «Лыжня России-2019» по программе XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».
9 февраля на Аллее спорта в городском парке стартуют соревнования школьников ЗАТО от 10 лет и старше (не более 20 участников от каждой школы), не посещающих лыжные секции. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников соревнований; 11.00 – старты участников соревнований.
10 февраля на лыжной трассе Авиагородка пройдёт открытый массовый лыжный пробег для жителей ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников пробега; 11.00 – старты участников пробега.
ЗАТО г.Североморск. Городской парк, Аллея спорта и лыжная трасса Авиагородка.
г.Кола
8 и 9 февраля
Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
7 февраля – 14.00
В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России» проходят соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера.
Старты лыжных гонок и бега на снегоступах будут проводиться в 14.15.
В соревнованиях примут участие 140 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского и Кандалакшского районов.
Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х
Победители и призёры соревнований по лыжным гонкам будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Победители и призеры в соревнованиях по снегоступингу будут награждены медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».
Все участники соревнований получат сладкие призы.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
9 февраля - 12.00
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Мурманск, Долина Уюта.
9 и 10 февраля - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
10 февраля - 12.00
Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).
г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».
11-13 февраля - 10.00
Первенство Мурманской области по шахматам.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.