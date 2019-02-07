п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

12-16 февраля – 11.00-15.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

нп.Титан

9 февраля – 14.00

Состоится спортивная развлекательная программа «Зимний разгуляй», посвященная Дню зимних видов спорта в России. В ходе мероприятия ребят вспомнят зимние виды спорта – это фигурное катание, санки, хоккей, сноуборд и, конечно же, сами примут участие в эстафетной гонке по этим видам спорта. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадь.

г.Апатиты

10 февраля – 10.30

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». Для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни подготовлена обширная программа в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2019». В 10.30 - старт лыжной гонки памяти Александра Белова (дистанции: 1, 3, 5 и 10 км в зависимости от возраста).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

10 февраля – 11.40

В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт участников лыжного пробега руководителей на дистанцию 2019 м (участвуют руководители и заместители руководителей органов МСУ г. Апатиты, городских предприятий, учреждений, организаций любой формы собственности, отделов, цехов, участков, секторов, депутаты Совета депутатов г. Апатиты).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

10 февраля – 12.00

В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт этапа массового лыжного конкурса «Лыжня зовёт!» (без учёта времени). 12.15 – старт «Марафона дошколят» (участвуют команды детских садов в возрасте 4-6 лет без учёта времени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

17 февраля

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты.

ЗАТО г.Североморск

9 и 10 февраля – 11.00

В Североморске пройдёт открытый массовый лыжный пробег «Лыжня России-2019» по программе XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».

9 февраля на Аллее спорта в городском парке стартуют соревнования школьников ЗАТО от 10 лет и старше (не более 20 участников от каждой школы), не посещающих лыжные секции. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников соревнований; 11.00 – старты участников соревнований.

10 февраля на лыжной трассе Авиагородка пройдёт открытый массовый лыжный пробег для жителей ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников пробега; 11.00 – старты участников пробега.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк, Аллея спорта и лыжная трасса Авиагородка.

г.Кола

8 и 9 февраля

Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

7 февраля – 14.00

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России» проходят соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера.

Старты лыжных гонок и бега на снегоступах будут проводиться в 14.15.

В соревнованиях примут участие 140 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: г. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского и Кандалакшского районов.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м , лыжных гонках на 50 м , 100 м , 500 м , 1 км , 3 км и в снегоступинге 25 м , 50 м , 100 м , 200 м , 400 м .

Победители и призёры соревнований по лыжным гонкам будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Победители и призеры в соревнованиях по снегоступингу будут награждены медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

Все участники соревнований получат сладкие призы.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

9 февраля - 12.00

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 и 10 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

10 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

11-13 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.