Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
пгт.Никель
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
Печенгский район, пгт.Никель, лыжный стадион.
пгт.Умба
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
Терский район, Умба, лыжная база.
с.Варзуга
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
Терский район, с.Варзуга, лыжная база.
с.Ловозеро
9 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
с.Ловозеро, лыжный стадион.
г.Кандалакша
9 февраля - 11.30
12 февраля - 12.00
Волейбол. Чемпионат города Кандалакша.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
9 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Кандалакша, левый берег реки Нива.
10 февраля - 14.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.
«Кандалакша» - «Апатиты».
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Полярные Зори
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
12-16 февраля – 11.00-15.00
Горнолыжный спорт. Юношеское первенство Мурманской области
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.
нп.Титан
9 февраля – 14.00
Состоится спортивная развлекательная программа «Зимний разгуляй», посвященная Дню зимних видов спорта в России. В ходе мероприятия ребят вспомнят зимние виды спорта – это фигурное катание, санки, хоккей, сноуборд и, конечно же, сами примут участие в эстафетной гонке по этим видам спорта. 6+
нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадь.
г.Апатиты
8 февраля - 9.00
9 февраля - 8.45
Фигурное катание. Юношеское первенство города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
9 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «КолАтом» (Полярные Зори).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
10 февраля – 10.30
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». Для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни подготовлена обширная программа в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2019». В 10.30 - старт лыжной гонки памяти Александра Белова (дистанции: 1, 3, 5 и
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
10 февраля – 11.40
В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт участников лыжного пробега руководителей на дистанцию
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
10 февраля – 12.00
В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт этапа массового лыжного конкурса «Лыжня зовёт!» (без учёта времени). 12.15 – старт «Марафона дошколят» (участвуют команды детских садов в возрасте 4-6 лет без учёта времени).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
17 февраля
С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.
Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.
На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.
Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.
г.Апатиты.
г.Мончегорск
10 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Мончегорск, лыжный стадион.
г.Оленегорск
9 и 10 февраля - 10.00
Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
9 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Оленегорск, лесопарк.
10 февраля - 15.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
г.Заозёрск
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Заозёрск, лыжный стадион.
ЗАТО Видяево
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
ЗАТО Видяево, побережье Питьевого озера.
г.Полярный
9 февраля - 10.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Полярный, лыжная база.
10 февраля - 14.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.
«Александровск» - «Североморск».
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
пгт.Мурмаши
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
Кольский район, пгт.Мурмаши, лыжный стадион.
ЗАТО г.Североморск
8 февраля - 21.00
Волейбол. Открытый чемпионат города Североморска. «Гроза» (Североморск) - «Динамо» (Мурманск).
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
9 и 10 февраля – 11.00
В Североморске пройдёт открытый массовый лыжный пробег «Лыжня России-2019» по программе XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».
9 февраля на Аллее спорта в городском парке стартуют соревнования школьников ЗАТО от 10 лет и старше (не более 20 участников от каждой школы), не посещающих лыжные секции. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников соревнований; 11.00 – старты участников соревнований.
10 февраля на лыжной трассе Авиагородка пройдёт открытый массовый лыжный пробег для жителей ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников пробега; 11.00 – старты участников пробега.
ЗАТО г.Североморск. Городской парк, Аллея спорта и лыжная трасса Авиагородка.
10 февраля - 10.00
Волейбол. Открытый чемпионат города Североморска. «Мурманск» - «Динамо» (г.Мурманск).
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
10 февраля - 12.00
Волейбол. Открытый чемпионат города Североморска. «Гроза» (ЗАТО г.Североморск) - «Альбатрос» (ЗАТО Александровск).
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Кола
8 и 9 февраля - 12.00
Самбо. Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
8 февраля - 15.00
Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».
г.Кола, лыжный стадион.
9 февраля - 16.00
10 февраля - 12.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК «Пинагор».
г.Мурманск
9-10 февраля - 10.00
13 февраля - в 12.00
Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
9 и 10 февраля – 10.00
13-е игры в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой). В этом году турнир является международным, ожидается более 20 команд-участников. Состязания пройдут в рамках двух лиг: бороться за победу будут и чемпионы прошлых лет, и те, кто только начинает свой путь в Юкигассен.
На специально организованном поле попробовать свои силы смогут все желающие. Гостей турнира ждёт настоящий семейный праздник.
г.Мурманск, Кольский просп., 134. ТРЦ «Форум», верхняя площадка.
9 и 10 февраля - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
9 и 10 февраля - 11.00
Художественная гимнастика. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
9 и 10 февраля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «Мега-Спорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
9 февраля – 11.45
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Мурманск, Долина Уюта.
9 февраля – 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина» (г.Киров).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
9 февраля - 14.00
10 февраля - в 11.00
Карате. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
10 февраля - 12.00
Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).
г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».
10 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Первенство Мурманской области.
г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта».
10 февраля - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
11-13 февраля - 10.00
Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж, конференц-зал.
12 февраля - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Союз».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.