п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

пгт.Никель

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

Печенгский район, пгт.Никель, лыжный стадион.

пгт.Умба

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

Терский район, Умба, лыжная база.

с.Варзуга

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

Терский район, с.Варзуга, лыжная база.

с.Ловозеро

9 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

с.Ловозеро, лыжный стадион.

г.Кандалакша

9 февраля - 11.30

12 февраля - 12.00

Волейбол. Чемпионат города Кандалакша.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

9 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

10 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.

«Кандалакша» - «Апатиты».

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Полярные Зори

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

12-16 февраля – 11.00-15.00

Горнолыжный спорт. Юношеское первенство Мурманской области

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

нп.Титан

9 февраля – 14.00

Состоится спортивная развлекательная программа «Зимний разгуляй», посвященная Дню зимних видов спорта в России. В ходе мероприятия ребят вспомнят зимние виды спорта – это фигурное катание, санки, хоккей, сноуборд и, конечно же, сами примут участие в эстафетной гонке по этим видам спорта. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадь.

г.Апатиты

8 февраля - 9.00

9 февраля - 8.45

Фигурное катание. Юношеское первенство города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

9 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «КолАтом» (Полярные Зори).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

10 февраля – 10.30

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». Для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни подготовлена обширная программа в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2019». В 10.30 - старт лыжной гонки памяти Александра Белова (дистанции: 1, 3, 5 и 10 км в зависимости от возраста).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

10 февраля – 11.40

В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт участников лыжного пробега руководителей на дистанцию 2019 м (участвуют руководители и заместители руководителей органов МСУ г. Апатиты, городских предприятий, учреждений, организаций любой формы собственности, отделов, цехов, участков, секторов, депутаты Совета депутатов г. Апатиты).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

10 февраля – 12.00

В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» состоится старт этапа массового лыжного конкурса «Лыжня зовёт!» (без учёта времени). 12.15 – старт «Марафона дошколят» (участвуют команды детских садов в возрасте 4-6 лет без учёта времени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

17 февраля

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

10 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Мончегорск, лыжный стадион.

г.Оленегорск

9 и 10 февраля - 10.00

Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

9 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Оленегорск, лесопарк.

10 февраля - 15.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

г.Заозёрск

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Заозёрск, лыжный стадион.

ЗАТО Видяево

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

ЗАТО Видяево, побережье Питьевого озера.

г.Полярный

9 февраля - 10.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Полярный, лыжная база.

10 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.

«Александровск» - «Североморск».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

пгт.Мурмаши

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

Кольский район, пгт.Мурмаши, лыжный стадион.

ЗАТО г.Североморск

8 февраля - 21.00

Волейбол. Открытый чемпионат города Североморска. «Гроза» (Североморск) - «Динамо» (Мурманск).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

9 и 10 февраля – 11.00

В Североморске пройдёт открытый массовый лыжный пробег «Лыжня России-2019» по программе XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».

9 февраля на Аллее спорта в городском парке стартуют соревнования школьников ЗАТО от 10 лет и старше (не более 20 участников от каждой школы), не посещающих лыжные секции. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников соревнований; 11.00 – старты участников соревнований.

10 февраля на лыжной трассе Авиагородка пройдёт открытый массовый лыжный пробег для жителей ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.30 – регистрация участников пробега; 11.00 – старты участников пробега.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк, Аллея спорта и лыжная трасса Авиагородка.

10 февраля - 10.00

Волейбол. Открытый чемпионат города Североморска. «Мурманск» - «Динамо» (г.Мурманск).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

10 февраля - 12.00

Волейбол. Открытый чемпионат города Североморска. «Гроза» (ЗАТО г.Североморск) - «Альбатрос» (ЗАТО Александровск).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

8 и 9 февраля - 12.00

Самбо. Первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

8 февраля - 15.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».

г.Кола, лыжный стадион.

9 февраля - 16.00

10 февраля - 12.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК «Пинагор».

г.Мурманск

9-10 февраля - 10.00

13 февраля - в 12.00

Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

9 и 10 февраля – 10.00

13-е игры в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой). В этом году турнир является международным, ожидается более 20 команд-участников. Состязания пройдут в рамках двух лиг: бороться за победу будут и чемпионы прошлых лет, и те, кто только начинает свой путь в Юкигассен.

На специально организованном поле попробовать свои силы смогут все желающие. Гостей турнира ждёт настоящий семейный праздник.

г.Мурманск, Кольский просп., 134. ТРЦ «Форум», верхняя площадка.

9 и 10 февраля - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

9 и 10 февраля - 11.00

Художественная гимнастика. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

9 и 10 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «Мега-Спорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

9 февраля – 11.45

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 февраля – 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина» (г.Киров).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

9 февраля - 14.00

10 февраля - в 11.00

Карате. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

10 февраля - 12.00

Региональные соревнования по лыжным гонкам (командный спринт).

г.Мурманск. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

10 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск. Спорткомплекс «Долина Уюта».

10 февраля - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

11-13 февраля - 10.00

Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж, конференц-зал.

12 февраля - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Союз».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.