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Мурманская область. Арктика14.02.19 08:40

Спортивная афиша

п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

14-16 февраля – 11.00-15.00

Горнолыжный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма.

г.Апатиты

16 февраля – 10.00

Состоятся  городские соревнования по бадминтону. Соревнования проводятся в одиночном разряде, среди мужчин в возрастных группах до 40 лет и старше 40 лет и женщин в возрастных группах до 35 лет и старше 35 лет, в парном разряде и микст.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука», спортивный зал.

17 февраля – 10.00

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

17 февраля – 12.00

Состоится Чемпионат и Первенство г. Апатиты по спортивному ориентированию на лыжах. Старт в 12 часов. Соревнования личные, проводятся по возрастным группам. Регистрация участников  с 10.30 до 11.30 в фойе Дворца спорта ФСК «Атлет».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

19 февраля

Состоится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и  Дню защитника Отечества.

Игра будет проходить по следующим видам:  стрельба из пневматической винтовки;  военизированная эстафета;  интеллектуальный конкурс;  выполнение строевых приёмов в составе отделения;  конкурс капитанов.

Также вне общего зачёта команды покажут умение проходить торжественным маршем и с песней.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» -  открытие, военизированная эстафета.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 19. Стрельба в гимназии № 1.

20 февраля

Продолжится  традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и  Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ  – интеллектуальный конкурс.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» -  смотр строя и песни, конкурс капитанов, закрытие.

г.Мончегорск

15-17 февраля – 14.00

Состоятся соревнования по мини-футболу на снегу 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 7 команд юношей из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатиты, Ловозерского и Кольского районов и 4 команды девушек из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска и Апатиты.

Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и медалями 59 Праздника Севера. Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов. Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами 59 Праздника Севера.

Открытие соревнований 15 февраля в 13.45 часов.

г.Мончегорск, ул.Красноармейская, 7. Спортивный стадион Северного колледжа физической культуры и спорта.

ЗАТО г.Североморск

17 февраля – 10.30

Состоится лыжный старт для детей дошкольного возраста – II этап городского проекта «Солнечные лучики». Программа мероприятия: 10.30-11.00 – регистрация участников (дети от 1 до 8 лет). 11.00-11.10 – общее построение, открытие I этапа городского проекта «Солнечные лучики». 11.10 – старт участников на дистанции 1 км.

По окончании соревнований участникам будут выданы дипломы.

ЗАТО г.Североморск, территория Аллеи спорта в Городском парке г. Североморска.

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