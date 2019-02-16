п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

16 февраля - 10.50

17 февраля - 10.30

Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы газеты «Пионерская правда».

г.Кандалакша. Левый берег реки Нивы.

г.Ковдор

16 и 17 февраля - 10.00

Мини­футбол. Юношеский турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Ковдор, спортзал детского оздоровительно-образовательного профильного центра.

17 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Соревнования «Антоновская лыжня».

г.Ковдор, лыжный стадион.

г.Полярные Зори

16 февраля - 11.00

Горнолыжный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

18 февраля - 12.00

Горнолыжный спорт. Зимняя спартакиада Кольской АЭС.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

16 и 17 февраля - 10.00

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, Ледовая арена «Юность».

16 февраля – 10.00

Состоятся городские соревнования по бадминтону. Соревнования проводятся в одиночном разряде, среди мужчин в возрастных группах до 40 лет и старше 40 лет и женщин в возрастных группах до 35 лет и старше 35 лет, в парном разряде и микст.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука», спортивный зал.

16 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Северный флот» (г.Североморск).

г.Апатиты, Ледовая арена «Юность».

17 февраля – 10.00

С мастер-классом приедет чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, чемпион России, обладатель Кубка России, неоднократный чемпион Кубка Европы, игрок сборной России, в разные годы игравший за команды «Русский легион», «Артхаос», игрок команды «Хьюстон хит» Михаил Князев. Он проведёт тренировки для детских команд Мурманской области.

Пейнтбол как вид спорта появился в нашей стране совсем недавно, но, несмотря на свою молодость, он имеет свои традиции и своих кумиров-пейнтболистов. Далеко не в каждом городе Российской Федерации есть пейнтбольные клубы и команды. У нас есть команда с почти десятилетней историей и есть свои легендарные кумиры.

На заре становления мурманского пейнтбола к нам с мастер-классами приезжал тренер команды «Русский легион» Васильев Петр Александрович, тогда это был глоток высшего мастерства российского пейнтбола.

Для пейнтбольных команд региона это важное событие, в подготовке которого участвуют: РОО «ФПМО», Центр гражданско-патриотического воспитания Мурманской области (директор Бакшеева Ирина), Олег Уваров, менеджер.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

17 февраля – 12.00

Состоится Чемпионат и Первенство г. Апатиты по спортивному ориентированию на лыжах. Старт в 12 часов. Соревнования личные, проводятся по возрастным группам. Регистрация участников с 10.30 до 11.30 в фойе Дворца спорта ФСК «Атлет».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

19 февраля

Состоится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Игра будет проходить по следующим видам: стрельба из пневматической винтовки; военизированная эстафета; интеллектуальный конкурс; выполнение строевых приёмов в составе отделения; конкурс капитанов.

Также вне общего зачёта команды покажут умение проходить торжественным маршем и с песней.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - открытие, военизированная эстафета.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 19. Стрельба в гимназии № 1.

20 февраля

Продолжится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ – интеллектуальный конкурс.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - смотр строя и песни, конкурс капитанов, закрытие.

г.Мончегорск

16 и 17 февраля – 14.00

Проходят соревнования по мини-футболу на снегу 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 7 команд юношей из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатиты, Ловозерского и Кольского районов и 4 команды девушек из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска и Апатиты.

Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и медалями 59 Праздника Севера. Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов. Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами 59 Праздника Севера.

г.Мончегорск, ул.Красноармейская, 7. Спортивный стадион Северного колледжа физической культуры и спорта.

ЗАТО г.Североморск

17 февраля – 10.30

Состоится лыжный старт для детей дошкольного возраста – II этап городского проекта «Солнечные лучики». Программа мероприятия: 10.30-11.00 – регистрация участников (дети от 1 до 8 лет). 11.00-11.10 – общее построение, открытие I этапа городского проекта «Солнечные лучики». 11.10 – старт участников на дистанции 1 км .

По окончании соревнований участникам будут выданы дипломы.

ЗАТО г.Североморск, территория Аллеи спорта в Городском парке г. Североморска.

г.Кола

16 февраля - 19.00

17 февраля - 16.00

Мини­футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

16 февраля - 9.00

Практический тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», легкоатлетический манеж.

16 и 17 февраля - 10.00

20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

16 и 17 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

16 и 17 февраля - 11.00

Мини­футбол. Чемпионат лиги «Мега­Спорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

16 и 17 февраля - 11.00

Бильярд. Турнир «Мурманский кий».

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

16 и 17 февраля - 11.00

Спортивная акробатика. Юношеское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

16 февраля - 12.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

16 февраля - 12.00

Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

16 февраля, - 14.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «СШОР-4» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

16 февраля - 14.00

Старт благотворительного забега «Полярные сердца». Участникам предстоит пробежать дистанции 1 и 3 км. Благотворительный забег организован в помощь питомцам приюта для бездомных животных в Мурманске.

Мероприятие состоится в преддверии I Международного женского форума за полярным кругом.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», здание пресс-центра.

16 и 17 февраля - 15.45

Плавание. Чемпионат города Мурманска.

Мурманск, плавательный бассейн.

17 февраля - 10.00

Мини­футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

17 февраля - 10.00

Спортивный боулинг. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, боулинг­центр «Сфера».

17 февраля - 11.00

Турнир по бильярду среди ветеранов боевых действий, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 26/4.

17 февраля – 12.00

Стартует новый – 6-й сезон проекта «Родной двор – родной город». Дворовые спортивные соревнования проводят на обновленных спортплощадках Мурманска каждое воскресенье. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

В программе мероприятий: весёлые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы.

По результатам командных состязаний определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты по итогам спортивного сезона, будут награждены призами и дипломами.

г.Мурманск, ул.Маклакова, 10. Площадка в районе дома.

17 февраля - 12.00

Зимний волейбол. Турнир «Снежные игры».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

17 февраля - 13.30

Танцевальный спорт. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

19 и 20 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Первенство Мурманской области среди параспортсменов.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

19 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

20 февраля - 20.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».