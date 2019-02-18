Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Полярные Зори
18 февраля - 12.00
Горнолыжный спорт. Зимняя спартакиада Кольской АЭС.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Апатиты
19 февраля
Состоится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
Игра будет проходить по следующим видам: стрельба из пневматической винтовки; военизированная эстафета; интеллектуальный конкурс; выполнение строевых приёмов в составе отделения; конкурс капитанов.
Также вне общего зачёта команды покажут умение проходить торжественным маршем и с песней.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - открытие, военизированная эстафета.
г.Апатиты, ул.Космонавтов, 19. Стрельба в гимназии № 1.
20 февраля
Продолжится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ – интеллектуальный конкурс.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - смотр строя и песни, конкурс капитанов, закрытие.
г.Мурманск
19 и 20 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Первенство Мурманской области среди параспортсменов.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
19 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Мастерфайбр».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
20 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
20 февраля - 20.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».