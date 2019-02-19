п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Апатиты

19 февраля

Состоится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Игра будет проходить по следующим видам: стрельба из пневматической винтовки; военизированная эстафета; интеллектуальный конкурс; выполнение строевых приёмов в составе отделения; конкурс капитанов.

Также вне общего зачёта команды покажут умение проходить торжественным маршем и с песней.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - открытие, военизированная эстафета.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 19. Стрельба в гимназии № 1.

20 февраля

Продолжится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ – интеллектуальный конкурс.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - смотр строя и песни, конкурс капитанов, закрытие.

г.Мурманск

19 и 20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Первенство Мурманской области среди параспортсменов. Состоятся соревнования в беге классическим и свободным стилем на 5 и 10 км.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

19 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

20 февраля - 20.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».