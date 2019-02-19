Василий Пимин не хочет платить по счетам? Или «Бизнес-Вася 2»Из-за ремонтных работ 20 февраля в дома, расположенных в центре Мурманска, будет снижена надёжность электроснабжения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.02.19 08:40

Спортивная афиша

п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Апатиты

19 февраля

Состоится традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и  Дню защитника Отечества.

Игра будет проходить по следующим видам:  стрельба из пневматической винтовки;  военизированная эстафета;  интеллектуальный конкурс;  выполнение строевых приёмов в составе отделения;  конкурс капитанов.

Также вне общего зачёта команды покажут умение проходить торжественным маршем и с песней.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» -  открытие, военизированная эстафета.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 19. Стрельба в гимназии № 1.

20 февраля

Продолжится  традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и  Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ  – интеллектуальный конкурс.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» -  смотр строя и песни, конкурс капитанов, закрытие.

г.Мурманск

19 и 20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Первенство Мурманской области среди параспортсменов. Состоятся соревнования в беге классическим и свободным стилем на 5 и 10 км.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

19 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

20 февраля - 20.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Веренр
19.02.19 09:54
Статья явно создана для прикола, ведь если имя В.И. Ленина на третьем месте, то вот про сегодняшнего главу государства вообще ничего не сказано, его даже не спрашивают... Вы как-нибудь осторожнее с та
Комментарий к новости:Владимир Ленин - на третьем месте в антикварном магазине
Любовь Алексеевна
18.02.19 15:09
Здравствуйте, у нас тоже проблемы с управляющей компанией Октябрьское ЖЭУ, или они ООО "Буревестник" или они УК "Альбатрос" есть два сайта, на телефон не отвечают, звонить в диспетчерскую бесполезно,
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Ищем управу на горе-коммунальщиков вместе с Алёной Кузнецовой
Максим
17.02.19 20:04
Ну почему не работает. Уже все крупные флота в Питер выжили.
Комментарий к новости:Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиС платёжных карт россиян в 2018 году несанкционированно были сняты 1,385 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 4 копейки, евро – на 9 копеек-PRO ЭнергетикуГлава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.02.19: Владимир Путин, Президент РФ, 20 февраля огласит очередное послание Федеральному собранию. Ваша жизнь стала лучше от предыдущих президентских обращений к элите страны?Проголосовал: 131 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика