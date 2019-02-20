п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Апатиты

20 февраля

Продолжается традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок» среди команд общеобразовательных организаций, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. МБУДО ДДТ – интеллектуальный конкурс.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет» - смотр строя и песни, конкурс капитанов, закрытие.

пгт.Мурмаши

21 февраля - 11.00

Областная военно-тактическая игра «Орлёнок», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В игре примут участие команды учеников образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования, юнармейцев, участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

Регистрация участников – в 10.30, начало игры – в 11.00.

пгт.Мурмаши, ул. Позднякова, 18. В/ч № 64378.

ЗАТО г.Североморск

24 февраля – 11.00

Федерация бильярдного спорта ЗАТО г. Североморск, отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск приглашает всех любителей бильярда на открытые городские соревнования по бильярду, посвященные Дню защитника Отечества.

Регистрация участников с 10.00 до 11.00.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 22а. ТЦ «Лев», 4-й этаж.

г.Мурманск

20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Первенство Мурманской области среди параспортсменов. Состоятся соревнования в беге классическим и свободным стилем на 5 и 10 км .

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

20 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

20 февраля - 20.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».