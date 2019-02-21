п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Апатиты

23 февраля - 14.00

Турнир по русским шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.

г.Мончегорск

23 февраля – 15.45

24 февраля - 16.00

Состоятся соревнования по хоккею с мячом 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 4 команды юношей и 2 команды девушек из городов Мурманска и Мончегорска.

Команды, занявшие призовые места, в соревнованиях будут награждены Кубками и грамотами, а игроки в составах команд - грамотами и медалями 59 Праздника Севера.

Открытие соревнований 23 февраля - в 15.45.

г.Мончегорск.

пгт.Мурмаши

21 февраля - 11.00

Областная военно-тактическая игра «Орлёнок», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В игре примут участие команды учеников образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования, юнармейцев, участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

Регистрация участников – в 10.30, начало игры – в 11.00.

пгт.Мурмаши, ул. Позднякова, 18. В/ч № 64378.

ЗАТО г.Североморск

24 февраля – 11.00

Федерация бильярдного спорта ЗАТО г. Североморск, отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск приглашает всех любителей бильярда на открытые городские соревнования по бильярду, посвященные Дню защитника Отечества.

Регистрация участников с 10.00 до 11.00.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 22а. ТЦ «Лев», 4-й этаж.

г.Мурманск

22 февраля – 11.00-18.00

Региональный этап Всероссийских соревнований по судомодельному спорту.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

23-24 февраля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по кикбоксингу.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

23-24 февраля - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, Долина Уюта.

26 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.