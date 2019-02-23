Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
24 февраля - 12.00
Соревнования памяти Юрия Диомидова.
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.
24 февраля - 12.00
Волейбол. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Ковдор
24 февраля - 14.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Ковдор» - «Апатиты».
г.Ковдор, спортзал средней школы № 3.
г.Полярные Зори
24 февраля - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Полярные Зори» - «Мончегорск».
г.Полярные Зори, ДЮСШ.
24 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.
24 февраля - 14.00
Баскетбол. Спартакиада пенсионеров Мурманской области. «Полярные Зори» - «Кола».
г.Полярные Зори, ДЮСШ.
г.Кировск
23 февраля - 11.30
Пауэрлифтинг. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
г.Кировск, тренажерный зал Кировского рудника.
г.Апатиты
23 и 24 февраля – 10.00
Состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин».
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», спортивный зал.
23 февраля - 11.00
Пройдёт шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. К участию в турнире допускаются все желающие независимо от возраста и пола.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
23 и 24 февраля – 11.00
Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований региона в составе сборных команд или в личном зачёте не ниже 3-го спортивного разряда (женщины, мужчины, юниорки, юниоры, юноши и девушки 17-18 лет). Комиссия по допуску будет проходить 22 февраля - с 13.00 до 15.00 во Дворце спорта ФСК «Атлет».
Программа: 23 февраля – женщины, юниорки, девушки –
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», лыжные трассы.
23 и 24 февраля – 16.50
Турнир по русским шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 18 лет, не ниже 3-го юношеского разряда. Соревнования проводятся в личном зачёте.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.
24 февраля – 10.00
В Хибинских горах, в черте города Кировска («городская щель») состоится Чемпионат города Апатиты по ледолазанию. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Альпинизм» в дисциплине «ледолазание» в трудности и скорости. Программа соревнований предусматривает квалификационные соревнования и финал в индивидуальном лазании на естественном ледовом и микстовом рельефе. К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, необходимое снаряжение, страховой полис и подавшие заявку установленной формы. Предварительные заявки принимаются до 22 февраля по e-mail: Sherbin51@gmail.com (Щербин Иван Сергеевич, тел. 8-953-305-57-13).
Сбор и организованный отход участников и судей к месту проведения соревнований 8.40 часов (г.Кировск, ул. Олимпийская, 13, магазин «Олимпийский»).
г.Апатиты, Хибинские горы («городская щель»).
24 февраля – 12.00
Состоятся массовые соревнования по горнолыжному спорту Праздник Севера города Апатиты среди предприятий и организаций. Соревнования лично-командные, участвуют команды предприятий (организаций) города Апатиты и городов Мурманской области (мужчины и женщины). В составе команды - не более 8 участников. Предварительные заявки на участие подаются в главную судейскую коллегию не позднее 23 февраля до 17.00 по электронной почте: schischkin@com.mels.ru.
г.Апатиты, п. Белореченский, гора Воробьиная. Горнолыжный стадион МАУ СШ «Олимп».
г.Мончегорск
23 февраля - 12.00
Горнолыжный спорт. Турнир на призы спорткомплекса «Гольфстрим».
г.Мончегорск, горнолыжный комплекс «Лапарьстан».
23 февраля - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мончегорск» - «Родина-2» (г.Киров).
г.Мончегорск, городской стадион.
23 февраля – 15.45
24 февраля - 16.00
Состоятся соревнования по хоккею с мячом 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 4 команды юношей и 2 команды девушек из городов Мурманска и Мончегорска.
Команды, занявшие призовые места, в соревнованиях будут награждены Кубками и грамотами, а игроки в составах команд - грамотами и медалями 59 Праздника Севера.
Открытие соревнований 23 февраля - в 15.45.
г.Мончегорск.
23 февраля - 16.00
24 февраля - 12.00
59-й Праздник Севера учащихся.
г.Мончегорск, городской стадион.
24 февраля - 14.00
Баскетбол. Спартакиада пенсионеров Мурманской области. «Мончегорск» - «Североморск».
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Оленегорск
22-24 февраля - 12.00
Мини-футбол. Турнир памяти капитана Владимира Иванова.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
ЗАТО г.Североморск
24 февраля – 11.00
Федерация бильярдного спорта ЗАТО г. Североморск, отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск приглашает всех любителей бильярда на открытые городские соревнования по бильярду, посвященные Дню защитника Отечества.
Регистрация участников с 10.00 до 11.00.
ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 22а. ТЦ «Лев», 4-й этаж.
г.Кола
23 февраля - 9.30
24 февраля - 9.00
Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
24 февраля - 14.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Кола» - «Александровск».
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
24 февраля - 14.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Кола» - «Кандалакша».
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Мурманск
23-24 февраля - 10.00
Чемпионат Мурманской области по кикбоксингу.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
23 и 24 февраля - 10.00
Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!».
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
23 и 24 февраля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
23 и 24 февраля - 11.30
Конькобежный спорт. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
23-24 февраля - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.
г.Мурманск, Долина Уюта.
23 февраля - 16.00
24 февраля - 13.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
23 февраля - 17.00
Шахматы. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
г.Мурманск, шахматный клуб.
24 февраля - 11.00
Пейнтбол. Кубок Мурманской области.
г.Мурманск, клуб «Вавилон 51».
24 февраля - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Мурманск» - «Североморск».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
24 февраля - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Енисей» (г.Красноярск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
24 февраля - 14.00
Баскетбол. Спартакиада пенсионеров Мурманской области. «Мурманск» - «Апатиты».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
24 февраля - 15.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» - «Апатиты».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
25 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Строитель».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
25 февраля - 20.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
26 февраля - 10.00
Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
27 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».