п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

24 февраля - 12.00

Соревнования памяти Юрия Диомидова.

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

24 февраля - 12.00

Волейбол. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Ковдор

24 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Ковдор» - «Апатиты».

г.Ковдор, спортзал средней школы № 3.

г.Полярные Зори

24 февраля - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Полярные Зори» - «Мончегорск».

г.Полярные Зори, ДЮСШ.

24 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.

24 февраля - 14.00

Баскетбол. Спартакиада пенсионеров Мурманской области. «Полярные Зори» - «Кола».

г.Полярные Зори, ДЮСШ.

г.Кировск

23 февраля - 11.30

Пауэрлифтинг. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Кировск, тренажерный зал Кировского рудника.

г.Апатиты

23 и 24 февраля – 10.00

Состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», спортивный зал.

23 февраля - 11.00

Пройдёт шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. К участию в турнире допускаются все желающие независимо от возраста и пола.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

23 и 24 февраля – 11.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований региона в составе сборных команд или в личном зачёте не ниже 3-го спортивного разряда (женщины, мужчины, юниорки, юниоры, юноши и девушки 17-18 лет). Комиссия по допуску будет проходить 22 февраля - с 13.00 до 15.00 во Дворце спорта ФСК «Атлет».

Программа: 23 февраля – женщины, юниорки, девушки – 3 км , свободный стиль; мужчины, юниоры, юноши – 7,5 км , свободный стиль. 24 февраля - мужчины, юниоры – 30 км , юноши – 20 км , классика; женщины, юниорки, девушки – 15 км , классика.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет», лыжные трассы.

23 и 24 февраля – 16.50

Турнир по русским шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 18 лет, не ниже 3-го юношеского разряда. Соревнования проводятся в личном зачёте.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.

24 февраля – 10.00

В Хибинских горах, в черте города Кировска («городская щель») состоится Чемпионат города Апатиты по ледолазанию. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Альпинизм» в дисциплине «ледолазание» в трудности и скорости. Программа соревнований предусматривает квалификационные соревнования и финал в индивидуальном лазании на естественном ледовом и микстовом рельефе. К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, необходимое снаряжение, страховой полис и подавшие заявку установленной формы. Предварительные заявки принимаются до 22 февраля по e-mail: Sherbin51@gmail.com (Щербин Иван Сергеевич, тел. 8-953-305-57-13).

Сбор и организованный отход участников и судей к месту проведения соревнований 8.40 часов (г.Кировск, ул. Олимпийская, 13, магазин «Олимпийский»).

г.Апатиты, Хибинские горы («городская щель»).

24 февраля – 12.00

Состоятся массовые соревнования по горнолыжному спорту Праздник Севера города Апатиты среди предприятий и организаций. Соревнования лично-командные, участвуют команды предприятий (организаций) города Апатиты и городов Мурманской области (мужчины и женщины). В составе команды - не более 8 участников. Предварительные заявки на участие подаются в главную судейскую коллегию не позднее 23 февраля до 17.00 по электронной почте: schischkin@com.mels.ru.

г.Апатиты, п. Белореченский, гора Воробьиная. Горнолыжный стадион МАУ СШ «Олимп».

г.Мончегорск

23 февраля - 12.00

Горнолыжный спорт. Турнир на призы спорткомплекса «Гольфстрим».

г.Мончегорск, горнолыжный комплекс «Лапарьстан».

23 февраля - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мончегорск» - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мончегорск, городской стадион.

23 февраля – 15.45

24 февраля - 16.00

Состоятся соревнования по хоккею с мячом 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 4 команды юношей и 2 команды девушек из городов Мурманска и Мончегорска.

Команды, занявшие призовые места, в соревнованиях будут награждены Кубками и грамотами, а игроки в составах команд - грамотами и медалями 59 Праздника Севера.

Открытие соревнований 23 февраля - в 15.45.

г.Мончегорск.

23 февраля - 16.00

24 февраля - 12.00

59-й Праздник Севера учащихся.

г.Мончегорск, городской стадион.

24 февраля - 14.00

Баскетбол. Спартакиада пенсионеров Мурманской области. «Мончегорск» - «Североморск».

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Оленегорск

22-24 февраля - 12.00

Мини-футбол. Турнир памяти капитана Владимира Иванова.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

ЗАТО г.Североморск

24 февраля – 11.00

Федерация бильярдного спорта ЗАТО г. Североморск, отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск приглашает всех любителей бильярда на открытые городские соревнования по бильярду, посвященные Дню защитника Отечества.

Регистрация участников с 10.00 до 11.00.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 22а. ТЦ «Лев», 4-й этаж.

г.Кола

23 февраля - 9.30

24 февраля - 9.00

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

24 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Кола» - «Александровск».

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

24 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Кола» - «Кандалакша».

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

23-24 февраля - 10.00

Чемпионат Мурманской области по кикбоксингу.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

23 и 24 февраля - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!».

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

23 и 24 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

23 и 24 февраля - 11.30

Конькобежный спорт. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23-24 февраля - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, Долина Уюта.

23 февраля - 16.00

24 февраля - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

23 февраля - 17.00

Шахматы. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, шахматный клуб.

24 февраля - 11.00

Пейнтбол. Кубок Мурманской области.

г.Мурманск, клуб «Вавилон 51».

24 февраля - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Мурманск» - «Североморск».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

24 февраля - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Енисей» (г.Красноярск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

24 февраля - 14.00

Баскетбол. Спартакиада пенсионеров Мурманской области. «Мурманск» - «Апатиты».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

24 февраля - 15.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» - «Апатиты».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

25 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Строитель».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

25 февраля - 20.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

26 февраля - 10.00

Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

27 февраля - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».