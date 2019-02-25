Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Мурманск
25 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «Строитель».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
25 февраля - 20.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
26 февраля - 10.00
Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
27 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».