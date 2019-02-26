Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Мурманск
26 февраля - 10.45
Региональный этап Спартакиады учащихся России и первенство Мурманской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в разных весовых категориях.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж.
27 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».