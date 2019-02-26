п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Мурманск

26 февраля - 10.45

Региональный этап Спартакиады учащихся России и первенство Мурманской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в разных весовых категориях.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж.

27 февраля - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».