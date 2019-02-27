Мурманская область. Арктика27.02.19 08:40
Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Мурманск
27 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
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