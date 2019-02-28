г.Оленегорск

1-3 марта – 12.00

4 команды юношей 2004-2005 годов рождения из городов Мурманска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Кольского района разыграют звание чемпиона 59 Праздника Севера. Церемония открытия соревнований 1 марта в 13.50.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и грамотами 59 Праздника Севера.

г.Оленегорск, Ледовый дворец города Оленегорска.

г.Мурманск

28 февраля - 10.00

Региональный этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

1-3 марта – 11.00

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоятся соревнования по спортивному ориентированию 59 Праздника Севера учащихся. Церемония открытия состоится 2 марта в 10.30.

В соревнованиях примут участие 59 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов. Юноши и девушки 2002 – 2006 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка – спринт» и «Лыжная гонка – классика».

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные победители - лентами чемпионов.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».