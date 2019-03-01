Спортивная афиша
г.Кандалакша
2 марта - 11.00
Юкигассен. Кубок города Кандалакши.
г.Кандалакша, стадион «Металлург».
3 марта в 13.00
Соревнования на мотобуксировщиках «MOTODOG-Кандалакша 2019». 16+
г.Кандалакша, стадион «Металлург».
3 марта в 12.00
Забег с препятствиями «Крестовый поход». 18+
г.Кандалакша, Сполохи, гора Крестовая.
г.Полярные Зори
2 марта - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.
3 марта - 11.30
Лыжные гонки. Кубок Кольского филиала ТГК-1.
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
г.Ковдор
3 марта - 12.00
Лыжные гонки. Турнир на призы Ковдорского ГОКа.
г.Ковдор, спорткомплекс «Варс».
г.Кировск
3 марта – 10.00
Чемпионат города по ледолазанью. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Альпинизм» в дисциплине «ледолазание» в трудности и скорости. Программа соревнований предусматривает квалификационные соревнования и финал в индивидуальном лазании на естественном ледовом и микстовом рельефе. Допускаются спортсмены не моложе 14 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, необходимое снаряжение, страховой полис и подавшие заявку установленной формы.
г.Кировск, ул. Олимпийская, 13. Сбор и организованный выход участников и судей к месту проведения соревнований в 8.40 часов от магазина «Олимпийский».
г.Кировск, Хибинские горы в черте города («городская щель).
г.Апатиты
1 марта - 11.00
Соревнования по волейболу среди женских команд по программе 55 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.
г.Апатиты, ул. Энергетическая, 35. Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова.
2 марта – 14.00
Апатитская сборная ХК «Апатиты» встречается с командой «Северный флот».
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУ СШ «Юность», ледовая арена.
3 марта – 12.00
Состоятся городские соревнования по лыжным гонкам памяти А.Л. Мухачева. Соревнования личные, старт раздельный, стиль свободный. Проводятся на дистанциях 1, 3, 5 и
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжный стадион.
3 марта – 12.00
Соревнования по горнолыжному спорту Праздник Севера города Апатиты среди предприятий и организаций. Соревнования лично-командные, участвуют команды предприятий (организаций) города Апатиты и городов Мурманской области (мужчины и женщины). В составе команды - не более 8 участников.
г.Апатиты, п. Белореченский, гора Воробьиная. МАУ СШ «Олимп», горнолыжный стадион.
3 марта - 12.00
Состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Фестиваль любителей зимнего плавания». К участию допускаются любители зимнего плавания, имеющие подготовку и медицинский допуск. Соревнования проводятся по возрастным группам среди мужчин и женщин в следующих дисциплинах: дистанция
г.Апатиты, п.Тик-Губа. Озеро Имандра.
3 марта – 13.30
Апатитская сборная ХК «Апатиты» встречается с командой «Горняк» из Оленегорска.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУ СШ «Юность», ледовая арена.
г.Мончегорск
2 марта - 11.30
Мотокросс. Чемпионат Мурманской области.
г.Мончегорск, мотодром.
г.Оленегорск
1-3 марта – 12.00
4 команды юношей 2004-2005 годов рождения из городов Мурманска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Кольского района разыграют звание чемпиона 59 Праздника Севера. Церемония открытия соревнований 1 марта в 13.50.
Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и грамотами 59 Праздника Севера.
г.Оленегорск, Ледовый дворец города Оленегорска.
2 и 3 февраля - 12.00
Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Полярный
2 и 3 марта - 12.00
Ушу-саньда. Чемпионат Мурманской области.
г.Полярный, спорткомплекс «Каскад».
3 марта - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат ЗАТО Александровск.
г.Полярный, лыжный стадион.
г.Мурманск
1-3 марта – 11.00
В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоятся соревнования по спортивному ориентированию 59 Праздника Севера учащихся. Церемония открытия состоится 2 марта в 10.30.
В соревнованиях примут участие 59 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов. Юноши и девушки 2002 – 2006 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка – спринт» и «Лыжная гонка – классика».
Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные победители - лентами чемпионов.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
1 марта - 12.00
2 марта - 11.00
Волейбол на снегу. 85-й международный Праздник Севера.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
2 и 3 марта - 10.00
Пулевая стрельба. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
2 и 3 марта - 10.00
6 марта - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовет!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
2 марта - 11.00
Греко-римская борьба. Юношеский турнир памяти Сергея Окуличева.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
2 и 3 марта - 11.00
Конькобежный спорт. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
2 и 3 марта - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
2 марта - 12.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
2 марта - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СКА-Нефтяник» (г.Хабаровск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
3 и 4 марта - 10.00
Хоккей с мячом. Юношеский турнир памяти чемпиона мира Константина Залетаева.
г.Мурманск, стадион «Строитель».
3 марта - 12.00
Самбо. Турнир памяти Владимира Батурова.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
5 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «СШОР-4».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
5 марта - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Гольфстрим».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
6 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».