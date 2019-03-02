г.Кандалакша

2 марта - 11.00

Юкигассен. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, стадион «Металлург».

3 марта в 13.00

Соревнования на мотобуксировщиках «MOTODOG-Кандалакша 2019». 16+

г.Кандалакша, стадион «Металлург».

3 марта в 12.00

Забег с препятствиями «Крестовый поход». 18+

г.Кандалакша, Сполохи, гора Крестовая.

г.Полярные Зори

2 марта - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.

3 марта - 11.30

Лыжные гонки. Кубок Кольского филиала ТГК-1.

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

г.Ковдор

3 марта - 12.00

Лыжные гонки. Турнир на призы Ковдорского ГОКа.

г.Ковдор, спорткомплекс «Варс».

г.Кировск

3 марта – 10.00

Чемпионат города по ледолазанью. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Альпинизм» в дисциплине «ледолазание» в трудности и скорости. Программа соревнований предусматривает квалификационные соревнования и финал в индивидуальном лазании на естественном ледовом и микстовом рельефе. Допускаются спортсмены не моложе 14 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, необходимое снаряжение, страховой полис и подавшие заявку установленной формы.

г.Кировск, ул. Олимпийская, 13. Сбор и организованный выход участников и судей к месту проведения соревнований в 8.40 часов от магазина «Олимпийский».

г.Кировск, Хибинские горы в черте города («городская щель).

г.Апатиты

2 марта – 14.00

Апатитская сборная ХК «Апатиты» встречается с командой «Северный флот».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУ СШ «Юность», ледовая арена.

3 марта – 12.00

Состоятся городские соревнования по лыжным гонкам памяти А.Л. Мухачева. Соревнования личные, старт раздельный, стиль свободный. Проводятся на дистанциях 1, 3, 5 и 10 км согласно возрастной группе.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжный стадион.

3 марта – 12.00

Соревнования по горнолыжному спорту Праздник Севера города Апатиты среди предприятий и организаций. Соревнования лично-командные, участвуют команды предприятий (организаций) города Апатиты и городов Мурманской области (мужчины и женщины). В составе команды - не более 8 участников.

г.Апатиты, п. Белореченский, гора Воробьиная. МАУ СШ «Олимп», горнолыжный стадион.

3 марта - 12.00

Состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Фестиваль любителей зимнего плавания». К участию допускаются любители зимнего плавания, имеющие подготовку и медицинский допуск. Соревнования проводятся по возрастным группам среди мужчин и женщин в следующих дисциплинах: дистанция 25 метров вольным стилем; эстафета 4х25 метров.

г.Апатиты, п.Тик-Губа. Озеро Имандра.

3 марта – 13.30

Апатитская сборная ХК «Апатиты» встречается с командой «Горняк» из Оленегорска.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. МАУ СШ «Юность», ледовая арена.

г.Мончегорск

2 марта - 11.30

Мотокросс. Чемпионат Мурманской области.

г.Мончегорск, мотодром.

г.Оленегорск

2 и 3 марта – 12.00

4 команды юношей 2004-2005 годов рождения из городов Мурманска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Кольского района разыграют звание чемпиона 59 Праздника Севера.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и грамотами 59 Праздника Севера.

г.Оленегорск, Ледовый дворец города Оленегорска.

2 и 3 февраля - 12.00

Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

г.Полярный

2 и 3 марта - 12.00

Ушу-саньда. Чемпионат Мурманской области.

г.Полярный, спорткомплекс «Каскад».

3 марта - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат ЗАТО Александровск.

г.Полярный, лыжный стадион.

г.Мурманск

2 и 3 марта – 11.00

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» проходят соревнования по спортивному ориентированию 59 Праздника Севера учащихся. Церемония открытия состоится 2 марта в 10.30.

В соревнованиях примут участие 59 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов. Юноши и девушки 2002 – 2006 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка – спринт» и «Лыжная гонка – классика».

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные победители - лентами чемпионов.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

2 марта - 11.00

Волейбол на снегу. 85-й международный Праздник Севера.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

2 и 3 марта - 10.00

Пулевая стрельба. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет»

2 и 3 марта - 10.00

6 марта - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

2 марта - 11.00

Греко-римская борьба. Юношеский турнир памяти Сергея Окуличева.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

2 и 3 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

2 и 3 марта - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

2 марта - 12.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

2 марта - 12.00

Соревнования по волейболу на снегу.Соревнования дадут старт 85-му Празднику Севера. Волейбол на снегу в рамках Праздника Севера проводится впервые.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», мини-футбольное поле.

2 марта - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. «Мурман» (г.Мурманск) - «СКА-Нефтяник» (г.Хабаровск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

3 и 4 марта - 10.00

Хоккей с мячом. Юношеский турнир памяти чемпиона мира Константина Залетаева.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

3 марта - 12.00

Самбо. Турнир памяти Владимира Батурова.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

3 марта – 12.00

Состоится спортивный праздник «Родной двор – родной город». В программе мероприятий: веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы.

Дворовые спортивные соревнования проводят на обновленных спортплощадках Мурманска каждое воскресенье. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

По результатам командных состязаний определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты по итогам спортивного сезона, будут награждены призами и дипломами.

Напомним, за последние годы в областном центре построены 136 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

г.Мурманск, ул.Маклакова, 10. Площадке в районе дома.

5 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «СШОР-4».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

5 марта - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Гольфстрим».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

6 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Север».

г.Мурманск, стадион «Строитель».