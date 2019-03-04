Zviygincew Наша власть продолжает обманывать жителей Севера. То нас Штокманом дурили, теперь Арктической зоной. А вот проект "Арктический доктор" - вообще ставит приезжих в лучшие условия, чем местных. Так что п Комментарий к новости: «Квест повышенной сложности», или Арктический экстаз

Игорь Если бы профсоюзы волновал вопрос увеличения разрыва между богатыми и бедными, то они бы реально что-то делали. А так, одна говорильня!!! Комментарий к новости: Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях