Мурманская область. Арктика05.03.19 08:40
Спортивная афиша
г.Мурманск
5 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Электранс» - «СШОР-4».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
5 марта - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Гольфстрим».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
6 марта - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовет!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
6 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Константин
04.03.19 19:47
Разрыв между богатыми и бедными - точно не вопрос, который должен волновать профсоюзы. Это как бы из другой оперы. Хотели капитализм, получите. А работников они защищают достаточно успешно, в судах и
Комментарий к новости:Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях
Светлана
04.03.19 19:33
Как раз профсоюзы реально и делают свое дело. Это же не только то, о чем кричат СМИ, но много помощи оказывается просто на местам простым людям
Комментарий к новости:Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях
Zviygincew
03.03.19 18:58
Наша власть продолжает обманывать жителей Севера. То нас Штокманом дурили, теперь Арктической зоной. А вот проект "Арктический доктор" - вообще ставит приезжих в лучшие условия, чем местных. Так что п
Комментарий к новости:«Квест повышенной сложности», или Арктический экстаз
-Скоро в эфире11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиВ Мурманской области упорно растут цены на белокочанную капусту и морковь-PRO ВалютуКурс евро снижается на 6 копеек, доллара – почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газВ энергетическом сердце страны-PRO ЗаконыКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 258 человек