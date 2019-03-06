Мурманская область. Арктика06.03.19 08:40
Спортивная афиша
г.Мурманск
6 марта - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2019 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
6 марта - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Строитель» - «Север».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
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Последние комментарии
Бывалый
06.03.19 07:25
Это похоже на то, как я работаю в море: работаю как папа Карло, заваливаем трюм рыбой, а приходишь в родной город, рыба оказывается для большинства недоступной и по цене, и по организации торговли -
Ирина
05.03.19 21:19
Видно же, что это пиар. Люди не думают о будущем, главное урвать сегодня: выкачать, продать, купить остров в Тихом океане, а что внукам нашим останется, олигархи не думают
MotoRin
05.03.19 20:16
Автор этого огромного материала очень недальновидный, возможно, что писал по заказу, так как за этими дифирамбами он совершенно не увидел ближайшей перспективы и последствий таких "технологических про
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