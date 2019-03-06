Бывалый Это похоже на то, как я работаю в море: работаю как папа Карло, заваливаем трюм рыбой, а приходишь в родной город, рыба оказывается для большинства недоступной и по цене, и по организации торговли - Комментарий к новости: В энергетическом сердце страны

Ирина Видно же, что это пиар. Люди не думают о будущем, главное урвать сегодня: выкачать, продать, купить остров в Тихом океане, а что внукам нашим останется, олигархи не думают Комментарий к новости: В энергетическом сердце страны