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Мурманская область. Арктика07.03.19 08:40

Спортивная афиша

пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет);  старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований:  контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

г.Апатиты

8 марта – 11.00

Состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Международному женскому дню.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

8-11 марта – 11.00

Состоятся соревнования по скалолазанию «Хибинская весна» в рамках Первенства Мурманской области и программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля. Соревнования личные, пройдут в двух дисциплинах - « боулдеринг» и «скорость».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

10-24 марта – 11.00

Состоятся личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.  

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

10 марта – 12.00

Приглашаем любителей оздоровительных лыжных прогулок на 3-й этап массового лыжного конкурса «Лыжня зовёт!».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. На лыжном стадионе МАУ ФСК «Атлет». 

13 марта - 17.00

14 марта - 14.00-18.00

15 марта - 14.00-17.00

16 марта - 11.00-15.00

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров 2001-2002 г.р. Программа: 13 марта - торжественное открытие и начало соревнований; 14 марта - квалификационные бои; 15 марта  – полуфинальные бои; 16 марта – финальные бои, закрытие соревнований.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Мурманск

8 марта - 14.00

«Power Хит Радио» представляет первый Чемпионат Мурманска по переноске жён. История этого соревнования началась в Финляндии. Считается, что в его основе лежит старинный обычай похищения невест. А ещё легенда гласит, что сто с лишним лет назад жил в Финляндии знаменитый разбойник Росво-Ронкайнен. Он принимал в свою банду только крепких и надежных парней, поэтому подвергал всех новичков проверке. Одно из испытаний состояло в том, чтобы умыкнуть девушку из селения и убежать, неся её на спине.

Правила: длина трассы составляет 104,5 метра; на маршруте расположены снежные препятствия; можно переносить свою жену, жену соседа или любую другую женщину, однако она должна быть старше 18 лет; минимальный вес «груза» - 49 килограммов (если женщина весит меньше, она должна надеть рюкзак с весом, чтобы добрать недостающие килограммы); если участник соревнования уронит свою жену, паре начисляются штрафные пятнадцать секунд за каждое падение; победа присуждается паре, которая покажет лучшее время; все женщины должны быть в шлеме, который будет защищать их голову (можно принести свой или взять у организаторов); использование удерживающих устройств в виде ремней, верёвок и шнурков на одежде запрещено; главное, все участники должны иметь задор и хорошее настроение.

Переносить жену можно четырьмя различными способами: посадив её на закорки, перекинув через плечо, усадив на спину вверх тормашками, уложив поперек спины и придерживая за руки и за ноги спереди. Победа в забеге зависит от усилий обоих, а значит, успеха добьётся самая гармоничная пара.

Определяются обладатели 1, 2 и 3 мест. Команды-победители получают медали, дипломы, полезные призы от организаторов и партнёров проекта. Количество участников ограничено. К участию допускаются пары, имеющие удобную для состязания одежду и обувь.

г.Мурманск, пр-д Ледокольный, 10. Горнолыжный комплекс «Норд Стар».

10 марта - 12.00

На озере «Семёновское» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы состоятся соревнования по спортивному рыболовству 59 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 36 учащихся из 5 муниципальных образований нашего региона: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты и Терского района.

Юноши и девушки 2001 г.р. и младше будут соревноваться в спортивной ловле на мормышку со льда. Соревнования будут проводиться по системе «Поймал – отметил – сразу отпустил».

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, ранее в Семёновском озере ловили колюшку, окуней, которые были в большом количестве, в меньшем количестве попадались щука, форель, сиг и гольян. В рамках соревнований по спортивному рыболовству Праздника Севера учащихся два последних года подряд на озере «Семёновское» были пойманы щуки более 900 грамм.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипом комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные победители - лентами чемпионов.

Также по итогам соревнований главная судейская коллегия определит победителей в номинациях «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самая большая выловленная рыба», «Первая выловленная рыба».

Церемония открытия состоится в 12.00, начало соревнований - в 12.15.

г.Мурманск, Семёновское озеро.

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