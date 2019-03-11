пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/oblastnoj-sportivno-turistskij-slyot.html

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

г.Апатиты

11-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

11 марта – 12.00

Завершаются соревнования по скалолазанию «Хибинская весна» в рамках Первенства Мурманской области и программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля. Соревнования личные, пройдут в двух дисциплинах - «боулдеринг» и «скорость».

г.Апатиты, Хибинский горный массив, ущелье Скальное, ущелье Голубых озер.

13 марта - 17.00

14 марта - 14.00-18.00

15 марта - 14.00-17.00

16 марта - 11.00-15.00

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров 2001- 2002 г .р.

Программа: 13 марта - торжественное открытие и начало соревнований; 14 марта - квалификационные бои; 15 марта – полуфинальные бои; 16 марта – финальные бои, закрытие соревнований.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Мурманск

11 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «Электранс».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

12 марта - 14.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «СШОР-4» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

12 марта - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Гольфстрим».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

13 и 14 марта - 12.15

Плавание. Чемпионат Мурманской области среди параспортсменов.

г.Мурманск, плавательный бассейн.

13 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «СШОР-4».

г.Мурманск, стадион «Строитель».