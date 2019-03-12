Россиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем местеМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.03.19 08:39

Спортивная афиша

пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет);  старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований:  контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/oblastnoj-sportivno-turistskij-slyot.html

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

г.Апатиты

12-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин. 

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

13 марта - 17.00

14 марта - 14.00-18.00

15 марта - 14.00-17.00

16 марта - 11.00-15.00

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров 2001-2002 г.р.

Программа: 13 марта - торжественное открытие и начало соревнований; 14 марта - квалификационные бои; 15 марта  – полуфинальные бои; 16 марта – финальные бои, закрытие соревнований.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Мурманск

12 марта - 14.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «СШОР-4» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

12 марта - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Гольфстрим».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

13 и 14 марта - 12.15

Плавание. Чемпионат Мурманской области среди параспортсменов.

г.Мурманск, плавательный бассейн.

13 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «СШОР-4».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85 международного традиционного Праздника Севера и 59 Праздника Севера учащихся.

Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Черные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
Комментарий к новости:В апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Татьяна Самойлова: Моих слез никто не видел». Документальный фильм (12+)15:55«ТелеМамы». Семейная программа (0+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиВ апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро - на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 474 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика