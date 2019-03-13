г.Кандалакша

15 и 16 марта – 11.30

На санной трассе спортивной школы Кандалакши будут разыграны личные и командные призы всероссийских соревнований по натурбану 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. За победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей борьбу поведут 42 юных саночника из города Кандалакши и 1 участник из Москвы.

Церемония открытия соревнований – 16 марта в 11.00.

Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся. Абсолютные победители соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 59 Праздника Севера ООО «Кандалакшский морской торговый порт».

Церемония награждения состоится 16 марта в 16.30.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район.

пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/oblastnoj-sportivno-turistskij-slyot.html

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00в от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Апатиты

13-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

13 марта - 11.00

14 марта - 14.00-18.00

15 марта - 14.00-17.00

16 марта - 11.00-15.00

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров 2001- 2002 г .р.

Программа: 13 марта - торжественное открытие и начало соревнований; 14 марта - квалификационные бои; 15 марта – полуфинальные бои; 16 марта – финальные бои, закрытие соревнований.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

ЗАТО г.Североморск

17 марта –9.00-15.00

Состоятся соревнования «Кубок памяти Героя России, заслуженного военного летчика России, генерал-майора Т.А. Апакидзе по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина КОБУДО)» и показательные выступления по универсальному бою.

Программа соревнований: 9.00-10.00 - взвешивание иногородних участников соревнований, жеребьевка, заседание судейской коллегии; 11.00 - парад участников соревнований, торжественное открытие соревнований; 11.15 - начало предварительных поединков; 13.00 - показательные выступления; 13.30-15.00 - поединки за 3 место и финальные бои; поединки по кобудо-нунчаку; 15.00 - награждение, закрытие соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. СК «Богатырь».

17 марта – 9.00

Состоятся открытые городские соревнования по подледной ловле рыбы, организованные военно-охотничьим обществом СФ, военнослужащими СФ и отделом молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск. Программа соревнований: 9.00 – регистрация участников; 10.00 – открытие, начало соревнований.

ЗАТО г.Североморск, 17 км . автодороги Североморк-Североморск-3. Озеро Пенсионное.

г.Мурманск

13 и 14 марта - 12.15

Плавание. Чемпионат Мурманской области среди параспортсменов.

г.Мурманск, плавательный бассейн.

13- 17 марта

Состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 59 Праздника Севера для спортсменов 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие свыше 400 юных лыжников из 13 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Заозёрск, Кольский, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский, Терский районы, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск и 10 регионов России: гг. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Вологодская, Тверская, Тульская, Оренбургская области, и команды Республики Карелия.

В программе соревнований гонки с раздельным стартом на дистанциях от 3 до 10 км свободным и классическим стилем, а так же гонки с общего старта на дистанциях от 5 до 20 км .

Торжественное открытие соревнований 14 марта в 10.30 в спорткомплексе «Долина Уюта». Начало соревнований 14 и 15 марта - в 11.00, 17 марта – в 10.00.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», лыжные трассы.

13 марта – 18.30

Встреча «От закаливания к аквайсу» с организатором экстремальных заплывов Александром Базановым. Аквайс-спорт – это спортивное плавание в ледяной воде. Нижегородец Александр Базанов представляет компанию «X-WATERS», которая организует массовые заплывы на открытой воде. Команда «Х-WATERS» уже покоряла Волгу, Байкал, Баренцево море, Вёртерзее, Керченский пролив. На встрече Александр Базанов расскажет о видах и особенностях заплывов, подготовке к соревнованиям и поделится личным опытом участия в заплывах. Встреча организована накануне III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики по ледяному плаванию, которые пройдут в Мурманске с 14 по 17 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

13 марта - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска. «Автомобилист» - «СШОР-4».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85 международного традиционного Праздника Севера и 59 Праздника Севера учащихся.

Вас ждет выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Черные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.