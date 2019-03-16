г.Кандалакша

16 марта – 11.00

На санной трассе спортивной школы Кандалакши будут разыграны личные и командные призы всероссийских соревнований по натурбану 59-го Праздника Севера, 12 лет и старше. За победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей борьбу поведут 42 юных саночника из города Кандалакши и 1 участник из Москвы. Церемония открытия соревнований – 16 марта в 11.00.

Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся. Абсолютные победители соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 59 Праздника Севера ООО «Кандалакшский морской торговый порт».

Церемония награждения состоится 16 марта в 16.30.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район.

пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00в от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Апатиты

16-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

16 марта - 11.00-15.00

Завершается традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров 2001- 2002 г .р.

Программа: 16 марта – финальные бои, закрытие соревнований.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Заозёрск

17 марта – 15.00

Состоится товарищеский матч по хоккею с шайбой между сборными командами «Легенды хоккея» (Москва) и «Последний аргумент» (Северный флот). Встреча посвящена Дню моряка-подводника. В составе московской команды «Легенды хоккея» на лёд выйдут прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России: Ильдар Мухометов, Илья Бякин, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев и другие именитые спортсмены.

В составе сборной «Последний аргумент» будут играть пятерки из команд управления и штаба Северного флота «К-21», подводных сил Северного флота «Тайфун» и команды соединения атомных подводных лодок Северного флота «Медведи».

Рядом с ледовой площадкой в центре Заозёрска будет организована выставка исторической и современной бронетанковой и арктической военной техники. Также будут работать полевая кухня, передвижные павильоны «Военторга».

Начало мероприятий в 14.00, товарищеский матч состоится в 15.00.

г.Заозёрск, ледовая площадка в центре города.

г.Гаджиево

16 марта - 11.00

Лыжные гонки. Первенство «Кубок Командира».

г.Гаджиево, центральное озеро.

г.Снежногорск

16 марта - 10.30

Картинг. Первенство на кубок В.А. Кудрявцева.

г.Снежногорск, стадион ДЮСШ.

ЗАТО г.Североморск

17 марта –9.00-15.00

Состоятся соревнования «Кубок памяти Героя России, заслуженного военного летчика России, генерал-майора Т.А. Апакидзе по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина КОБУДО)» и показательные выступления по универсальному бою.

Программа соревнований: 9.00-10.00 - взвешивание иногородних участников соревнований, жеребьевка, заседание судейской коллегии; 11.00 - парад участников соревнований, торжественное открытие соревнований; 11.15 - начало предварительных поединков; 13.00 - показательные выступления; 13.30-15.00 - поединки за 3 место и финальные бои; поединки по кобудо-нунчаку; 15.00 - награждение, закрытие соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. СК «Богатырь».

17 марта – 9.00

Состоятся открытые городские соревнования по подледной ловле рыбы, организованные военно-охотничьим обществом СФ, военнослужащими СФ и отделом молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск. Программа соревнований: 9.00 – регистрация участников; 10.00 – открытие, начало соревнований.

ЗАТО г.Североморск, 17 км . автодороги Североморк-Североморск-3. Озеро Пенсионное.

г.Кола

16 марта - 12.00

Пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Кольский пингвиненок» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кольского района Мурманской области в рамках реализации федерального партпроекта «Детский спорт» при поддержке местного отделения Кольского района партии.

В соревнованиях примут участие сборные команды детских образовательных учреждений Кольского района по двум возрастным группам: старшей и подготовительной групп детских садов.

Программа соревнований: 11.00 – 11.40 - регистрация участников; 11.45 - парад участников; 12.00 - лыжные гонки 400 метров.

Цели и задачи соревнований - приобщение детей к занятиям физкультурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни; активизация физического воспитания в детских дошкольных учреждениях; повышение интереса участников соревнований к занятиям лыжными гонками; улучшение физической подготовленности и здоровья детей.

В мероприятии примет участие региональный координатор партпроекта «Детский спорт», председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Круглова.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК Кольского района.

г.Мурманск

16 и 17 марта - 9.00-18.00

Волейбол. Первенство области среди юношей и девушек до 14 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

16 - 17 марта - 10.00-17.00

Ледяное плавание. III чемпионат мира и I Кубок Арктики.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2а. Семёновское озеро.

16 и 17 марта

Проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 59 Праздника Севера для спортсменов 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие свыше 400 юных лыжников из 13 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Заозёрск, Кольский, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский, Терский районы, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск и 10 регионов России: гг. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Вологодская, Тверская, Тульская, Оренбургская области, и команды Республики Карелия.

В программе соревнований гонки с раздельным стартом на дистанциях от 3 до 10 км свободным и классическим стилем, а так же гонки с общего старта на дистанциях от 5 до 20 км . Начало соревнований 17 марта – в 10.00.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта», лыжные трассы.

17 марта - 10.00

Ледолазание. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Абрам-Мыс.

18 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в городе Мурманске Первенства России по биатлону в рамках 85-го юбилейного международного традиционного Праздника Севера.

В пресс-конференции примут участие: председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна; директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич; главный судья соревнований Пахомов Николай Иванович; главный секретарь соревнований Ветчинова Вера Анатольевна; технический делегат Анюхин Роман.

г.Мурманск, Долина Уюта. АСК с/к «Долина Уюта», конференц-зал.

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85 международного традиционного Праздника Севера и 59 Праздника Севера учащихся.

Вас ждет выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.