Опять взрывают, опять дороги перекрываютХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кофейня в тюрьме и коралловые питомники около Сейшельских островов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.03.19 08:40

Спортивная афиша

пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет);  старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований:  контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в  районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований.  Регистрация команд осуществляется до 29 марта  до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Апатиты

18-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин. 

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

19-28 марта – 18.00

Пройдут соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».

г.Мурманск

18 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в городе Мурманске Первенства России по биатлону в рамках 85-го юбилейного международного традиционного Праздника Севера.

В пресс-конференции примут участие:  председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна;  директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич;  главный судья соревнований Пахомов Николай Иванович;  главный секретарь соревнований Ветчинова Вера Анатольевна;  технический делегат Анюхин Роман.

г.Мурманск, Долина Уюта. АСК с/к «Долина Уюта», конференц-зал.

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85 международного традиционного Праздника Севера и 59 Праздника Севера учащихся.

Вас ждет выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

alex
18.03.19 10:22
Не пора ли Кремлю задуматься над проблемой низкого индекса доверия к Путину и Медведеву? Пусть посмотрят на сайте ВЦИОМ!
Комментарий к новости:Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
Елена Белкина.
17.03.19 18:20
Очень нужное и важно мероприятие для города-героя! очень! Ряженые из КШМ (школы, получившей грант в связи с " низкими образовательными результатами") обслуживали III Чемпионат мира по ледяному плаван
Комментарий к новости:Холодные воды Семёновского озера приняли спортсменов тепло
Zviygincew
16.03.19 19:41
Могу отметить, что накат на Грудинина на этой неделе очень мощный - от многочисленных федеральных СМИ и до региональных докатилось. Я за него не голосовал и голосовать не буду, но он был одной из реал
Комментарий к новости:Коммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:20«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиСтавки рубля подросли в российских банках-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 2 копейки, евро потеряло почти копейку-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыСумма, необходимая для реализации местных общественных инициатив, составляет 25 миллионов рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 510 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика