пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/oblastnoj-sportivno-turistskij-slyot.html

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Кировск

19 марта - 11.00

Соревнования по горнолыжному спорту 85-го Праздника Севера.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Апатиты

19-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

19-28 марта – 18.00

Пройдут соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».

г.Мурманск

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85 международного традиционного Праздника Севера и 59 Праздника Севера учащихся.

Вас ждет выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.