пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

Предварительные заявки принимаются до 21 марта в МАУ ДО ЦРТДиЮ по адресу электронной почты cokolova66@mail.ru.

Положение опубликовано на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-razvitiyu-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-i-detskogo-turizma/oblastnoj-sportivno-turistskij-slyot.html

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Кировск

21 марта - 16.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится открытая муниципальная квест-игра «Охота на лис». В квесте могут принимать участие команды в составе не более 5 человек в двух возрастных категориях - 6-8 классы, 9-11 классы.

Командная приключенческая игра-соревнование, в ходе которой участники находят пункты-тайники в городе по их координатам, где находят листок с QR кодом, расшифровывают с помощью специальной программы по считыванию QR кодов и выполняют задания.

Команды участников должны иметь мобильный телефон или планшет с установленной программой для считывания QR кодов («Scan - QR Code and Barcode Reader», «Bakodo», «Barcode Scanner», «QuickMark Lite» и др.)

г.Кировск, ул.Ленина, 5. МАО ДО «ЦДТ «Хибины».

23 марта - 11.00

На базе МБОУ «Хибинская гимназия» в рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится Хибинский военизированный марафон. Программа мероприятия: 10.40 – 11.00 - регистрация участников, 11.00 – 12.40 - проведение соревнований, 12.40 – 13.10 - подведение итогов и награждение.

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: младшая: 7-8 классы; старшая: 9-11 классы. Состав команды – 6 человек, 1 руководитель. Количество команд от одной образовательной организации 2 (по одной в каждой возрастной категории).

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия»

24 марта - 14.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2019». К участию в турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие.

Соревнования проводятся в личном зачёте в следующих возрастных группах: 12 и младше; от 13 до 16 лет; от 17 до 20 лет. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек. Регистрация участников с 13.20.

На огороженной ровной площадке установлены препятствия и контрольные пункты. На карте указаны контрольные пункты, которые соединены и перенумерованы в порядке прохождения. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. Используется система отметки SportIdent.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк» города Кировска.

7 апреля - 12.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля пройдут соревнования по зимнему мотоманеврированию. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений ЦДТ «Хибины». Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями.

г.Кировск, ул. Лабунцова, 8.

г.Апатиты

21-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

21-28 марта – 18.00

Проходят соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».

г.Мончегорск

21-24 марта – 10.00

В Мончегорске на горнолыжном склоне горы Нюдайвенч проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту 59-го Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 147 юных спортсменов из 6 муниципальных образований Мурманской области: городов Мончегорска, Кировска, Мурманска, Апатиты, Кольского и Ковдорского районов, а также из Москвы, Архангельска и Республики Карелия, города Петрозаводск, Медвежьегорск и Сортавала.

В течение четырех дней спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет будут соревноваться в дисциплинах супер-гигант, слалом-гигант и слалом.

Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами 59-го Праздника Севера. Абсолютные чемпионы - лентами чемпионов и денежными призами партнера Праздника Севера – компании «Норникель». Команды, занявшие призовые места - кубками и грамотами 59-го Праздника Севера.

Открывают соревнования юноши и девушки возрастной группы 14-15 лет на трассах супер-гиганта, в 13.00 стартуют юноши и девушки 12- 13 лет на трассах слалом-гиганта.

г.Мончегорск, горнолыжный склон горы Нюдайвенч.

21 марта - 11.00 и 12.00

Открытие соревнований по парусному спорту 85-го Праздника Севера. Соревнования состоятся в классах «зимний виндсерфинг».

г.Мончегорск, ул. Бредова, 23а. Водная станция.

г.Оленегорск

21-24 марта

Состоятся Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 150 учащихся из 3-х муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, а также команды Тверской области и Республики Карелия? город Сортавала.

Три дня спортсмены в возрасте с 9 до 18 лет будут соревноваться в многоборье на дистанциях 100 м , 300 м , 500 м , 1000 м , 1500 м , 3000 м , 5000 м , групповых забегах на 1000 м , 1500 м , 3000 м и 5000 м и смешанных эстафетах 4 х 400 м .

Открытие соревнований состоится 22 марта в 17.00 в Ледовом дворце спорта по адресу: ул. Строительная, 40.

Победители и призёры в многоборье будут награждены медалями и грамотами 59-го Праздника Севера учащихся. Абсолютные чемпионы соревнований – лентами чемпионов и денежными призами партнера Праздника Севера компании «Норникель». Команды, занявшие призовые места – кубками и грамотами.

Торжественное награждение состоится 23 марта в 17.30 в Оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда» по адресу: Ленинградский проспект, 5.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. Стадион ДЮСШ «Олимп».

г.Мурманск

21 марта - 12.00

Открытие соревнований по парусному спорту 85-го Праздника Севера. Соревнования состоятся «сноукайтинг».

г.Мурманск, 85-й километр дороги на Териберку.

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся.

Вас ждет выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.