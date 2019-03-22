пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Полярные Зори

24 марта - 10.00

Спортивная рыбалка. Соревнования по лову рыбы зимними удочками по программе 19-й городской спартакиады трудящихся и личное первенство города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, оз. Имандра, Хабозерская губа в районе нп. Африканда.

г.Кировск

23 марта - 11.00

На базе МБОУ «Хибинская гимназия» в рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится Хибинский военизированный марафон. Программа мероприятия: 10.40 – 11.00 - регистрация участников, 11.00 – 12.40 - проведение соревнований, 12.40 – 13.10 - подведение итогов и награждение.

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: младшая: 7-8 классы; старшая: 9-11 классы. Состав команды – 6 человек, 1 руководитель. Количество команд от одной образовательной организации 2 (по одной в каждой возрастной категории).

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия»

24 марта - 14.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2019». К участию в турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие.

Соревнования проводятся в личном зачёте в следующих возрастных группах: 12 и младше; от 13 до 16 лет; от 17 до 20 лет. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек. Регистрация участников с 13.20.

На огороженной ровной площадке установлены препятствия и контрольные пункты. На карте указаны контрольные пункты, которые соединены и перенумерованы в порядке прохождения. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. Используется система отметки SportIdent.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк» города Кировска.

7 апреля - 12.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля пройдут соревнования по зимнему мотоманеврированию. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений ЦДТ «Хибины». Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями.

г.Кировск, ул. Лабунцова, 8. СОК «Горняк».

г.Апатиты

22-24 марта – 11.00

Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

22-28 марта – 18.00

Проходят соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».

24 марта - 11.00

Апатитский лыжный марафон. Гонки на 25 и 50 км свободным стилем.

г.Апатиты, ФСК «Атлет».

24 марта - 13.30

Хоккей с шайбой. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Апатиты. Крытый ледовый каток «Юность».

г.Мончегорск

22-24 марта – 10.00

В Мончегорске на горнолыжном склоне горы Нюдайвенч проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту 59-го Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 147 юных спортсменов из 6 муниципальных образований Мурманской области: городов Мончегорска, Кировска, Мурманска, Апатиты, Кольского и Ковдорского районов, а также из Москвы, Архангельска и Республики Карелия, города Петрозаводск, Медвежьегорск и Сортавала.

В течение четырёх дней спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет будут соревноваться в дисциплинах супер-гигант, слалом-гигант и слалом.

Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами 59-го Праздника Севера. Абсолютные чемпионы - лентами чемпионов и денежными призами партнера Праздника Севера – компании «Норникель». Команды, занявшие призовые места - кубками и грамотами 59-го Праздника Севера.

Открывают соревнования юноши и девушки возрастной группы 14-15 лет на трассах супер-гиганта, в 13.00 стартуют юноши и девушки 12- 13 лет на трассах слалом-гиганта.

г.Мончегорск, горнолыжный склон горы Нюдайвенч.

22 и 23 марта - 11.00

Парусный спорт. Соревнования по парусному спорту 85-го Праздника Севера.

г.Мончегорск, оз. Имандра, водная станция.

23 и 24 марта - 10.00-16.00

Городской массовый конкурс «Лыжня-2019 - зовёт!»

г.Мончегорск, городской парк.

23 и 24 марта - 11.00

Лыжные гонки. Корпоративные соревнования компании «Норникель», городской Праздник Севера, спартакиада Кольской ГМК.

г.Мончегорск, лыжный стадион СШОР.

г.Оленегорск

22-24 марта

22 марта - 11.00 состоится церемония открытия соревнований по конькобежному спорту 85-го Праздника Севера.

Проходят Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 150 учащихся из 3-х муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, а также команды Тверской области и Республики Карелия, город Сортавала.

Три дня спортсмены в возрасте с 9 до 18 лет будут соревноваться в многоборье на дистанциях 100 м , 300 м , 500 м , 1000 м , 1500 м , 3000 м , 5000 м , групповых забегах на 1000 м , 1500 м , 3000 м и 5000 м и смешанных эстафетах 4 х 400 м .

Победители и призёры в многоборье будут награждены медалями и грамотами 59-го Праздника Севера учащихся. Абсолютные чемпионы соревнований – лентами чемпионов и денежными призами партнера Праздника Севера компании «Норникель». Команды, занявшие призовые места – кубками и грамотами.

Торжественное награждение состоится 23 марта в 17.30 в Оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда» по адресу: Ленинградский проспект, 5.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. Стадион ДЮСШ «Олимп».

22 марта - 17.00

Торжественное открытие соревнований по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера учащихся.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40, Ледовый Дворец спорта.

24 марта - 12.00

Авто- и мотоспорт. Гонки на льду в Оленегорске.

г.Оленегорск, оз. Банное.

г.Мурманск

22 марта - 11.00

Биатлон. Первенство России среди юношей и девушек.

г.Мурманск, Долина Уюта.

23-24 марта - 10.00-14.00

48-й массовый конкурс «Лыжня-2019 - зовёт!»

г.Мурманск, Долиная Уюта.

23 марта - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.

г.Мурманск. Стадион «Строитель».

23 и 24 марта - 14.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ДЮСШ № 10, СК «Пинагор».

23 марта – 14.30

24 марта – 11.00-14.00

В Мурманске пройдёт Первенство России среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие лучшие бойцы России в возрасте 14-15 лет. Чемпионат России определит основные и резервные составы сборной, которые в дальнейшем будут отстаивать честь страны на международной арене.

Федерация ММА по Мурманской области уже доказала, что способна организовать достойные и зрелищные спортивные мероприятия. Стоит только вспомнить вечер боев в Ледовом дворце, который грандиозно прошел 23 февраля этого года.

23 марта состоится торжественное открытие, выступление официальных лиц, а 24 марта - финальные поединки.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

23 марта - 17.00

Состоится торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!

Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

24 марта - 13.00.

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Финал.

г.Мурманск. Стадион «Строитель».

25 и 26 марта - 11.00

Биатлон. Соревнования 85-го Праздника Севера.

г.Мурманск, Долина Уюта.