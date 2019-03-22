Спортивная афиша
пгт. Зеленоборский
27-29 марта
Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).
К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет); старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.
Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.
пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.
пгт.Умба
30 марта – 11.00
На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта до 12.00.
пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).
г.Полярные Зори
24 марта - 10.00
Спортивная рыбалка. Соревнования по лову рыбы зимними удочками по программе 19-й городской спартакиады трудящихся и личное первенство города Полярные Зори.
г.Полярные Зори, оз. Имандра, Хабозерская губа в районе нп. Африканда.
г.Кировск
23 марта - 11.00
На базе МБОУ «Хибинская гимназия» в рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится Хибинский военизированный марафон. Программа мероприятия: 10.40 – 11.00 - регистрация участников, 11.00 – 12.40 - проведение соревнований, 12.40 – 13.10 - подведение итогов и награждение.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах: младшая: 7-8 классы; старшая: 9-11 классы. Состав команды – 6 человек, 1 руководитель. Количество команд от одной образовательной организации 2 (по одной в каждой возрастной категории).
г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия»
24 марта - 14.00
В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2019». К участию в турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие.
Соревнования проводятся в личном зачёте в следующих возрастных группах: 12 и младше; от 13 до 16 лет; от 17 до 20 лет. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек. Регистрация участников с 13.20.
На огороженной ровной площадке установлены препятствия и контрольные пункты. На карте указаны контрольные пункты, которые соединены и перенумерованы в порядке прохождения. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. Используется система отметки SportIdent.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк» города Кировска.
7 апреля - 12.00
В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля пройдут соревнования по зимнему мотоманеврированию. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений ЦДТ «Хибины». Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями.
г.Кировск, ул. Лабунцова, 8. СОК «Горняк».
г.Апатиты
22-24 марта – 11.00
Проходят личные соревнования г. Апатиты по шахматам среди мужчин и женщин.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
22-28 марта – 18.00
Проходят соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».
24 марта - 11.00
Апатитский лыжный марафон. Гонки на 25 и
г.Апатиты, ФСК «Атлет».
24 марта - 13.30
Хоккей с шайбой. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Апатиты. Крытый ледовый каток «Юность».
г.Мончегорск
22-24 марта – 10.00
В Мончегорске на горнолыжном склоне горы Нюдайвенч проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту 59-го Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 147 юных спортсменов из 6 муниципальных образований Мурманской области: городов Мончегорска, Кировска, Мурманска, Апатиты, Кольского и Ковдорского районов, а также из Москвы, Архангельска и Республики Карелия, города Петрозаводск, Медвежьегорск и Сортавала.
В течение четырёх дней спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет будут соревноваться в дисциплинах супер-гигант, слалом-гигант и слалом.
Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами 59-го Праздника Севера. Абсолютные чемпионы - лентами чемпионов и денежными призами партнера Праздника Севера – компании «Норникель». Команды, занявшие призовые места - кубками и грамотами 59-го Праздника Севера.
Открывают соревнования юноши и девушки возрастной группы 14-15 лет на трассах супер-гиганта, в 13.00 стартуют юноши и девушки 12- 13 лет на трассах слалом-гиганта.
г.Мончегорск, горнолыжный склон горы Нюдайвенч.
22 и 23 марта - 11.00
Парусный спорт. Соревнования по парусному спорту 85-го Праздника Севера.
г.Мончегорск, оз. Имандра, водная станция.
23 и 24 марта - 10.00-16.00
Городской массовый конкурс «Лыжня-2019 - зовёт!»
г.Мончегорск, городской парк.
23 и 24 марта - 11.00
Лыжные гонки. Корпоративные соревнования компании «Норникель», городской Праздник Севера, спартакиада Кольской ГМК.
г.Мончегорск, лыжный стадион СШОР.
г.Оленегорск
22-24 марта
22 марта - 11.00 состоится церемония открытия соревнований по конькобежному спорту 85-го Праздника Севера.
Проходят Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 150 учащихся из 3-х муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, а также команды Тверской области и Республики Карелия, город Сортавала.
Три дня спортсмены в возрасте с 9 до 18 лет будут соревноваться в многоборье на дистанциях
Победители и призёры в многоборье будут награждены медалями и грамотами 59-го Праздника Севера учащихся. Абсолютные чемпионы соревнований – лентами чемпионов и денежными призами партнера Праздника Севера компании «Норникель». Команды, занявшие призовые места – кубками и грамотами.
Торжественное награждение состоится 23 марта в 17.30 в Оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда» по адресу: Ленинградский проспект, 5.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. Стадион ДЮСШ «Олимп».
22 марта - 17.00
Торжественное открытие соревнований по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера учащихся.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40, Ледовый Дворец спорта.
24 марта - 12.00
Авто- и мотоспорт. Гонки на льду в Оленегорске.
г.Оленегорск, оз. Банное.
г.Мурманск
22 марта - 11.00
Биатлон. Первенство России среди юношей и девушек.
г.Мурманск, Долина Уюта.
23-24 марта - 10.00-14.00
48-й массовый конкурс «Лыжня-2019 - зовёт!»
г.Мурманск, Долиная Уюта.
23 марта - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Матч за 3-е место.
г.Мурманск. Стадион «Строитель».
23 и 24 марта - 14.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ДЮСШ № 10, СК «Пинагор».
23 марта – 14.30
24 марта – 11.00-14.00
В Мурманске пройдёт Первенство России среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие лучшие бойцы России в возрасте 14-15 лет. Чемпионат России определит основные и резервные составы сборной, которые в дальнейшем будут отстаивать честь страны на международной арене.
Федерация ММА по Мурманской области уже доказала, что способна организовать достойные и зрелищные спортивные мероприятия. Стоит только вспомнить вечер боев в Ледовом дворце, который грандиозно прошел 23 февраля этого года.
23 марта состоится торжественное открытие, выступление официальных лиц, а 24 марта - финальные поединки.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
23 марта - 17.00
Состоится торжественная церемония открытия 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Вас ждёт выступление творческих и спортивных коллективов, цирковых студий, хоккейный матч команд-финалистов юбилейного Праздника Севера (участвуют команды: х/к «Ледокол», команда Северного флота, команда «Чёрные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).
С 16.00 часов для зрителей будут работать интерактивные площадки и фотозоны, инвентарь болельщика получит каждый участник мероприятия!
Кроме того, посетив организованную в Ледовом дворце музейную выставку участникам мероприятия представится возможность познакомиться с историей Праздника Севера.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
24 марта - 13.00.
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Финал.
г.Мурманск. Стадион «Строитель».
25 и 26 марта - 11.00
Биатлон. Соревнования 85-го Праздника Севера.
г.Мурманск, Долина Уюта.