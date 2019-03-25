Опять взрывают, опять дороги перекрываютИТОГИ: Ковтун сдаёт вахту Чибису, а Роман Глек уличён в мордобое
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.03.19 08:40

Спортивная афиша

пгт. Зеленоборский

27-29 марта

Принимаются заявки на участие в областном спортивно-туристском слёте. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» с 27 по 29 марта в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет в двух возрастных группах: средняя группа (возраст участников 13-14 лет);  старшая группа (возраст участников 15-17 лет). Команда должна состоять из 4-х человек (не менее 1 девочки). Максимальное количество команд – не более 15.

Участники слёта должны иметь необходимые наборы снаряжения и экипировки. Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований:  контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в  районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта  до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Кировск

7 апреля - 12.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля пройдут соревнования по зимнему мотоманеврированию. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений ЦДТ «Хибины». Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями.

г.Кировск,  ул. Лабунцова, 8. СОК «Горняк».

г.Апатиты

25-28 марта – 18.00

Проходят соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».

г.Мурманск

25 и 26 марта - 11.00

Биатлон. Соревнования 85-го Праздника Севера.

г.Мурманск, Долина Уюта.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГрудинин не опозорит КПРФ. Андраник Мусатян оказался прав
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Евгений
23.03.19 12:32
В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят
Комментарий к новости:133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф
Игорь В.
22.03.19 21:11
Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Преступление и наказание». Художественный сериал, 1 серия (16+)13:55Мультфильмы (0+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСредняя зарплата гражданских госслужащих в 2018 году выросла на 7,7%-PRO ВалютуРубль резко подешевел-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыКомитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о крабовых аукционах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 144 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика