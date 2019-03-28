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Мурманская область. Арктика28.03.19 08:40

Спортивная афиша

пгт. Зеленоборский

28 и 29 марта

Областной спортивно-туристском слёт. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования муниципального образования Кандалакшский район, МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в районе озера Водокачка пгт. Зеленоборский (Кандалакшский район).

Программа мероприятия включает в себя следующие виды соревнований: контрольно-туристский маршрут (дистанция «лыжная»); туристская техника.

пгт. Зеленоборский, район озера Водокачка.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в  районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований. Регистрация команд осуществляется до 29 марта  до 12.00.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Кировск

30 и 31 марта

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля  в районе поля Умецкого, микрорайон Кукисвумчорр  Кировска состоятся командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин -2019».

К участию приглашают всех желающих с разной квалификацией и физической подготовкой. Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и другие команды. Для участия приглашаются команды из различных городов Мурманской области и городов Кировск и Апатиты. Состав команды 8 человек и 1 руководитель, независимо от пола и возраста.

Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта, туризма, пропаганды здорового образа жизни, приобретение навыков походов выходного дня и развития активного отдыха на природе среди детей и молодежи, формирования навыков выживания в экстремальных зимних условиях.

Программа включает в себя следующие виды соревнований: постройка иглу;  обустройство базового лагеря; снежная скульптура;  квест игра «Духи нашего племени» - старшая возрастная группа; Сrazy забег « В погоне за временем» – младшая возрастная; мини турнир по спортивному ориентированию «Звёздный путь» (старшая и младшая возрастные группы, определяется личный и командный результат).

г.Кировск,  район поля Умецкого микрорайона  Кукисвумчорр.

7 апреля - 12.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля пройдут соревнования по зимнему мотоманеврированию. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений ЦДТ «Хибины». Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями.

г.Кировск,  ул. Лабунцова, 8. СОК «Горняк».

г.Апатиты

28 марта – 18.00

Проходят соревнования по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в рамках программы XVIII Хибинского спортивного фестиваля движения ДРОЗД – «Детям России - образование, здоровье и духовность» с 18 часов.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО «ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана».

г.Мурманск

28 марта - 10.00

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «85 Праздник Севера». Состоится старт гонки свободным стилем.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

28 марта - 13.15

Старт соревнований по лыжным гонкам 85-го Праздника Севера. Состоится старт гонки свободным стилем.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

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