пгт.Никель

30 марта - 18.00

Плавание. Соревнования по плаванию среди любителей и полупрофессионалов.

пгт.Никель, Дворец спорта «Металлург».

г.Ковдор

31 марта - 11.00

Соревнования для малышей «Забег в ползунках» и «Маленький царь горы». 0+

г.Ковдор, ул. Победа, 6.

пгт.Умба

30 марта – 11.00

На реке Умба в районе губы Каменная будут проходить региональные традиционные соревнования «Рыбья морда». Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха. Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований.

пгт.Умба, отъезд автобуса из поселка к месту старта в 10.00 от ДК (остановки: площадь Октябрьская, магазин № 3 Терского Рыбкоопа).

г.Кировск

30 марта - 2 апреля

В Хибинских горах проходят приключенческие соревнования по туристическому многоборью «Эскимосские игры». Соревнования были придуманы для того, чтобы дать начинающим туристам навыки выживания в экстремальных условиях. Не менее важным элементом игр является начальное обучение правилам лавинной безопасности.

Участникам предстоит построить иглу – эскимосское жилище из снега – и переночевать в нем, прорыть снежные пещеры, пройти лавинную подготовку. Также в программе – соревнования по технике лыжного туризма и спасательным работам, гонка патрулей по маркированной трассе, конкурс снежных фигур и многое другое.

г.Кировск, район озера Малый Вудъявр.

30 и 31 марта

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля в районе поля Умецкого, микрорайон Кукисвумчорр Кировска состоятся командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин -2019».

К участию приглашают всех желающих с разной квалификацией и физической подготовкой. Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и другие команды. Для участия приглашаются команды из различных городов Мурманской области и городов Кировск и Апатиты. Состав команды 8 человек и 1 руководитель, независимо от пола и возраста.

Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта, туризма, пропаганды здорового образа жизни, приобретение навыков походов выходного дня и развития активного отдыха на природе среди детей и молодежи, формирования навыков выживания в экстремальных зимних условиях.

Программа включает в себя следующие виды соревнований: постройка иглу; обустройство базового лагеря; снежная скульптура; квест игра «Духи нашего племени» - старшая возрастная группа; Сrazy забег « В погоне за временем» – младшая возрастная; мини турнир по спортивному ориентированию «Звёздный путь» (старшая и младшая возрастные группы, определяется личный и командный результат).

г.Кировск, район поля Умецкого микрорайона Кукисвумчорр.

7 апреля - 12.00

В рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля пройдут соревнования по зимнему мотоманеврированию. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений ЦДТ «Хибины». Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями.

г.Кировск, ул. Лабунцова, 8. СОК «Горняк».

г.Апатиты

30 и 31 марта - 12.00

Кикбоксинг. XVIII традиционный открытый турнир по кикбоксингу «Горячие точки».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

30 и 31 марта - 10.00-16.00

Городской массовый конкурс «Лыжня зовёт - 2019» в Мончегорске.

г.Мончегорск.

31 марта - 12.00

Автоспорт. Кубок Мурманской области по ледовым гонкам.

г.Мончегорск, оз. Лумболка.

г.Мурманск

30 и 31 марта - 10.00-14.00

48-й массовый конкурс «Лыжня зовёт-2019» в Мурманске.

г.Мурманск, Долина Уюта.

30 марта - 10.40

48-й массовый конкурс «Лыжня зовёт-2019» в Мурманске. Детский забег «Марш малышей».

г.Мурманск, Долина Уюта.

30 марта - 11.00

Лыжные гонки. 46-й Мурманский марафон Праздника Севера по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». 50 км , свободный стиль.

г.Мурманск, Долина Уюта.

30 и 31 марта - 11.30

Конькобежный спорт. Кубок города Мурманска по программе 64-го городского Праздника Севера.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

30 и 31 марта - 14.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска среди мужских команд.

г.Мурманск, ДЮСШ № 10, СК «Пинагор».

31 марта – 11.00

Лыжные гонки. 46-й Мурманский марафон Праздника Севера по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». 50 км , классический стиль. На старт забега классическим стилем выйдут более 300 лыжников.

г.Мурманск, Долина Уюта.

31 марта - 17.00

Церемония закрытия 85-го Праздника Севера.

г.Мурманск, Долина Уюта.