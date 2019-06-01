Спортивная афиша
г.Кандалакша
1 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
г.Полярные Зори
2 июня - 10.00
Беговелогонки.
г.Полярные Зори, Наш парк.
2 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «ГПС-Мурманск».
г.Полярные Зори, городской стадион.
г.Кировск
1 июня - 12.00
Мотоспорт. Чемпионат Мурманской области по мотокроссу
г.Кировск, мототрасса при въезде в город.
1 июня - 13.00
Заезд для детей «Велотлон».
г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».
2 и 3 июня
Футбол. Региональный этап IX летней спартакиады учащихся России по футболу среди юношей до 16 лет.
г.Кировск, стадион «Горняк».
г.Апатиты
1 июня – 10.30
Состоится легкоатлетический пробег, посвященный Дню защиты детей. К участию допускаются все желающие, имеющие допуск врача на участие в соревновании.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
1 июня – 10.30-18.00
Состоится «Поход выходного дня» в Хибинские горы (ущелье «Шорохов»). Принять участие могут все желающие, имеющие физподготовку, необходимую для участия в 7-километровом пешем походе, а также необходимую экипировку и продукты питания на один день. Для регистрации необходимо подать заявку по установленной форме. Участники до 18 лет допускаются либо в сопровождении родителей, либо с письменного заявления родителей.
г.Апатиты. Сбор участников у родника в районе поворота к АНОФ-2.
1 июня – 12.00
Состоится турнир по уличному футболу, посвященный Дню защиты детей. К участию допускаются все желающие команды города Апатиты, подавшие в установленные сроки заявки. Возраст участников 2004-
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 19а. Универсальная площадка СШ «Юность», хоккейный корт.
8 июня – 9.00-11.00
9 июня – 13.00-17.00
Состоятся городские соревнования по велоспорту на шоссе.
В связи с проведением спортивных соревнований будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге г. Апатиты (от поворота с пр. Сидоренко)— аэропорт «Хибины»: 8 июня (суббота) с 9.00 до 11.00 часов (индивидуальная гонка 10 и
г.Апатиты, автодорога г.Апатиты — аэропорт «Хибины».
г.Мончегорск
1 июня - 11.00
Массовый спорт. Спортивный праздник «Мамы с колясками».
г.Мончегорск, городской парк.
1 июня - 11.15
Лёгкая атлетика. Легкоатлетический кросс, посвященный открытию летнего спортивного сезона.
г.Мончегорск, городской парк.
1 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Химик» (г.Апатиты).
г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.
г.Оленегорск
1 июня - 16.00
Забег в ползунках.
г.Оленегорск, Учебно-спортивный центр, Дом физкультуры (2-й этаж).
2 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
п.Килпъявр
1 и 2 июня
Спорт сверхлегкой авиации (параплан).
п.Килпъявр (Кольский район), парадромы.
ЗАТО г.Североморск
1 июня - 11.00
Детский велозаезд.
ЗАТО г.Североморск, Городской парк, аллея Спорта.
г.Мурманск
1 июня – 11.30
Заплыв в открытой воде «Мурманская весна».
г.Мурманск, Семеновское озеро, домик моржей.
1 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Апатит» г.(Кировск).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.