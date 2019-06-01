г.Кандалакша

1 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

2 июня - 10.00

Беговелогонки.

г.Полярные Зори, Наш парк.

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «ГПС-Мурманск».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

1 июня - 12.00

Мотоспорт. Чемпионат Мурманской области по мотокроссу

г.Кировск, мототрасса при въезде в город.

1 июня - 13.00

Заезд для детей «Велотлон».

г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».

2 и 3 июня

Футбол. Региональный этап IX летней спартакиады учащихся России по футболу среди юношей до 16 лет.

г.Кировск, стадион «Горняк».

г.Апатиты

1 июня – 10.30

Состоится легкоатлетический пробег, посвященный Дню защиты детей. К участию допускаются все желающие, имеющие допуск врача на участие в соревновании.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

1 июня – 10.30-18.00

Состоится «Поход выходного дня» в Хибинские горы (ущелье «Шорохов»). Принять участие могут все желающие, имеющие физподготовку, необходимую для участия в 7-километровом пешем походе, а также необходимую экипировку и продукты питания на один день. Для регистрации необходимо подать заявку по установленной форме. Участники до 18 лет допускаются либо в сопровождении родителей, либо с письменного заявления родителей.

г.Апатиты. Сбор участников у родника в районе поворота к АНОФ-2.

1 июня – 12.00

Состоится турнир по уличному футболу, посвященный Дню защиты детей. К участию допускаются все желающие команды города Апатиты, подавшие в установленные сроки заявки. Возраст участников 2004- 2006 г .р., заявочный состав - 6 человек, игровой состав - 5 человек.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 19а. Универсальная площадка СШ «Юность», хоккейный корт.

8 июня – 9.00-11.00

9 июня – 13.00-17.00

Состоятся городские соревнования по велоспорту на шоссе.

В связи с проведением спортивных соревнований будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге г. Апатиты (от поворота с пр. Сидоренко)— аэропорт «Хибины»: 8 июня (суббота) с 9.00 до 11.00 часов (индивидуальная гонка 10 и 20 км ); 9 июня (воскресение) с 13.00 до 17.00 часов (групповая гонка на 27, 54 и 81 км ).

г.Апатиты, автодорога г.Апатиты — аэропорт «Хибины».

г.Мончегорск

1 июня - 11.00

Массовый спорт. Спортивный праздник «Мамы с колясками».

г.Мончегорск, городской парк.

1 июня - 11.15

Лёгкая атлетика. Легкоатлетический кросс, посвященный открытию летнего спортивного сезона.

г.Мончегорск, городской парк.

1 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

1 июня - 16.00

Забег в ползунках.

г.Оленегорск, Учебно-спортивный центр, Дом физкультуры (2-й этаж).

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

п.Килпъявр

1 и 2 июня

Спорт сверхлегкой авиации (параплан).

п.Килпъявр (Кольский район), парадромы.

ЗАТО г.Североморск

1 июня - 11.00

Детский велозаезд.

ЗАТО г.Североморск, Городской парк, аллея Спорта.

г.Мурманск

1 июня – 11.30

Заплыв в открытой воде «Мурманская весна».

г.Мурманск, Семеновское озеро, домик моржей.

1 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Апатит» г.(Кировск).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев 1. Центральный стадион профсоюзов.