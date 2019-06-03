г.Кировск

3 июня

Футбол. Региональный этап IX летней спартакиады учащихся России по футболу среди юношей до 16 лет.

г.Кировск, стадион «Горняк».

г.Апатиты

8 июня – 9.00-11.00

9 июня – 13.00-17.00

Состоятся городские соревнования по велоспорту на шоссе.

В связи с проведением спортивных соревнований будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге г. Апатиты (от поворота с пр. Сидоренко)— аэропорт «Хибины»: 8 июня (суббота) с 9.00 до 11.00 часов (индивидуальная гонка 10 и 20 км ); 9 июня (воскресение) с 13.00 до 17.00 часов (групповая гонка на 27, 54 и 81 км ).

г.Апатиты, автодорога г.Апатиты — аэропорт «Хибины».