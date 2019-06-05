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Мурманская область. Арктика05.06.19 08:30

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

8 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко 7. Городской стадион.

г.Кировск

9 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября. Городской стадион.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября. Городской стадион.

нп. Коашва

7 июня – 12.00

Состоится спортивно-игровая программа «Летний ералаш». Ребятам не придётся скучать, их ждут спортивные игры, конкурсы, развлечения и, конечно же, сладкие призы. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва, площадка перед ДК.

г.Апатиты

6 и 7 июня – 10.00-12.00

Состоится Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) города Апатиты (I-II ступени). Программа соревнований: 6 июня - с 10.00 до 12.00 – спортивный зал Дворца спорта ФСК «Атлет»: прыжок с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, сгибание, разгибание рук в упоре лёжа на полу. 7 июня - с 10.00 до 12.00 - стадион СШ «Олимп»: бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров.

г.Апатиты, , ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет» (Дворец спорта); ул. Фестивальная, 21. МАУ СШ «Олимп» (стадион).

8 июня – 10.30

Состоится «Поход выходного дня» в Хибинские горы. Сбор участников в 10.30 у родника в районе поворота к АНОФ-2 (ориентировочное время возвращения в 18.00 часов).

г.Апатиты, ущелье «Шорохов».

8 июня – 9.00-11.00

9 июня – 13.00-17.00

Состоятся городские соревнования по велоспорту на шоссе.

В связи с проведением спортивных соревнований будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге г. Апатиты (от поворота с пр. Сидоренко)— аэропорт «Хибины»: 8 июня (суббота) с 9.00 до 11.00 часов (индивидуальная гонка 10 и 20 км); 9 июня (воскресение) с 13.00 до 17.00 часов (групповая гонка на 27, 54 и 81 км).

г.Апатиты, автодорога г.Апатиты — аэропорт «Хибины».

14-17 июня

Чемпионат Мурманской области по ОКД, ЗКС, спортивно-прикладное собаководство.

г.Апатиты, ул.Победы, 4.  МАУ ФСК «Атлет».

21-23 июня

Первенство Мурманской области - велоспорт-шоссе.

г.Апатиты.

г.Ковдор

16 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева 5. Городской стадион.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Мончегорск

9 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.

15 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

16 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

22-23 июня

Первенство СЗФО России по настольным спортивным играм.

г.Оленегорск, ул. Строителей, 47. Дом физкультуры.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

8 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «Центральный стадион профсоюзов» («ЦСП»).

15 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

23 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

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