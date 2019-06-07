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Мурманская область. Арктика07.06.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

8 июня – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. ФК «Кандалакша» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

12 июня - 12.00

Лёгкая атлетика. Легкоатлетический пробег «Нива-2 - Кандалакша». Отъезд участников к месту старта в 11.30 от Дворца спорта Кандалакши.

г.Кандалакша, автодорога Кандалакша - Полярные Зори (участок Нивский - Кандалакша).

г.Полярные Зори

8 июня – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Электрон» (г.Мурманск)

г.Полярные Зори, ул. Сивко 7. Городской стадион.

г.Кировск

9 июня – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. «Апатит» (г.Кировск) - «Горняк» (г.Ковдор)

г.Кировск, ул. 50 лет Октября. Городской стадион «Горняк».

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября. Городской стадион.

нп. Коашва

7 июня – 12.00

Состоится спортивно-игровая программа «Летний ералаш». Ребятам не придется скучать, их ждут спортивные игры, конкурсы, развлечения и, конечно же, сладкие призы. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва, площадка перед ДК.

г.Апатиты

7 июня – 10.00-12.00

Состоится Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) города Апатиты (I-II ступени). Программа соревнований: 6 июня - с 10.00 до 12.00 – спортивный зал Дворца спорта ФСК «Атлет»: прыжок с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, сгибание, разгибание рук в упоре лёжа на полу. 7 июня - с 10.00 до 12.00 - стадион СШ «Олимп»: бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров.

г.Апатиты, , ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет» (Дворец спорта); ул. Фестивальная, 21. МАУ СШ «Олимп» (стадион).

8 июня – 10.30

Состоится «Поход выходного дня» в Хибинские горы. Сбор участников в 10.30 у родника в районе поворота к АНОФ-2 (ориентировочное время возвращения в 18.00 часов).

г.Апатиты, ущелье «Шорохов».

8 июня – 9.00-11.00

9 июня – 13.00-17.00

Состоятся городские соревнования по велоспорту на шоссе.

В связи с проведением спортивных соревнований будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге г. Апатиты (от поворота с пр. Сидоренко)— аэропорт «Хибины»: 8 июня (суббота) с 9.00 до 11.00 часов (индивидуальная гонка 10 и 20 км); 9 июня (воскресение) с 13.00 до 17.00 часов (групповая гонка на 27, 54 и 81 км).

г.Апатиты, автодорога г.Апатиты — аэропорт «Хибины».

14-17 июня

Чемпионат Мурманской области по ОКД, ЗКС, спортивно-прикладное собаководство.

г.Апатиты, ул.Победы, 4.  МАУ ФСК «Атлет».

21-23 июня

Первенство Мурманской области - велоспорт-шоссе.

г.Апатиты.

г.Ковдор

16 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева 5. Городской стадион.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Мончегорск

9 июня – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. ФК «Мончегорск» - «ГПС-Мурманск».

г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.

12 июня -  12.00

Велокросс «Кросскантри».

г.Мончегорск, велопарк «Нюдуайвенч».

12 июня -  12.00

Баскетбол. Турнир по стритболу, посвященный Дню России.

г.Мончегорск, спортплощадка возле стадиона СШОР.

12 июня - 12.00

Спортивный туризм. Открытое первенство Мончегорска по технике пешеходного туризма.

г.Мончегорск, городской парк, оз. Лумболка.

15 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

16 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

22-23 июня

Первенство СЗФО России по настольным спортивным играм.

г.Оленегорск, ул. Строителей, 47. Дом физкультуры.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Гаджиево

7 июня - 12.00

Игра «Городки».

г.Гаджиево, спортивная площадка школы № 279.

г.Мурманск

8 июня – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - ФК «Оленегорск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «Центральный стадион профсоюзов» («ЦСП»).

9 июня – 11.00

Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Арктика-Ротор» - «Спортмастер» и «Мастерфайбр» - «Ветераны».

Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

9 июня – 12.00

Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Кристалл» - «Идея».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

9 июня -  12.00

Массовый спорт. Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор - родной город».

г.Мурманск, ул. Приморская,1. ФОК Росляково.

10 июня - 19.30

Чемпионат города Мурманска по футболу 11х11. «Ветераны» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

11 июня -  19.30

Чемпионат города Мурманска по футболу 11х11. АМК - «Динамо-ФССП».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

15 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

23 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

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