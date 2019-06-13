г.Кировск

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

14-17 июня

Чемпионат Мурманской области по ОКД, ЗКС, спортивно-прикладное собаководство.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет».

21-23 июня

Первенство Мурманской области - велоспорт-шоссе.

г.Апатиты.

г.Ковдор

16 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева 5. Городской стадион.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Мончегорск

15 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

16 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

22-23 июня

Первенство СЗФО России по настольным спортивным играм.

г.Оленегорск, ул. Строителей, 47. Дом физкультуры.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

15 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

16 июня – 10.00

Центральным мероприятием XXX Всероссийского олимпийского дня на региональном уровне станет акция-забег в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское движение без допинга!».

Общий старт для всех участников акции в 10 часов (бег/ северная ходьба/ спортивная ходьба), дистанция (без учета времени) - 2,5 км , также предусмотрена короткая дистанция 800 м – для участия родителей с детьми дошкольного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, база спорткомплекса «Долина Уюта».

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

23 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».