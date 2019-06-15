нп.Африканда

15 июня – 11.00

Пройдёт традиционный легкоатлетический пробег Африканда - Полярные Зори, посвящённый 46-летию пуска первого блока Кольской АЭС и памяти работника цеха централизованного ремонта Виктора Анатольевича Немкова.

Финиш - на центральной площади города Полярные Зори. Движение по маршруту следования пробега будет перекрыто - с 10.40 до 12.30.

нп.Африканда, старт с площади напротив пожарной части.

г.Кандалакша

15 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «ГПС-Мурманск».

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

15 июня - 12.00

Автоспорт. Джип-триал «Колючая тропа».

г.Полярные Зори, район бывшей мототрассы.

г.Кировск

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

15-17 июня

Спортивно-прикладное собаководство. Чемпионат Мурманской области по общему курсу дрессировки, защитно-караульной службе.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет».

21-23 июня

Первенство Мурманской области - велоспорт-шоссе.

г.Апатиты.

г.Ковдор

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Ковдор, ул. Сухачева 5. Городской стадион «Чайка».

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Мончегорск

15 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

16 июня - 11.00

Парусный спорт. Чемпионат и первенство города Мончегорска, посвященные открытию навигации.

г.Мончегорск, оз. Имандра, водная станция.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

22-23 июня

Первенство СЗФО России по настольным спортивным играм.

г.Оленегорск, ул. Строителей, 47. Дом физкультуры.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

с.Ловозеро

15 июня - 12.00

34-й традиционный праздник «Саамские игры». Программа включает в себя концерт фольклорных коллективов, соревнования по национальным видам спорта: метание аркана на рога, стрельба из арбалета, бег с палкой, гребля на весельной лодке, турнир по саамскому футболу, в который играют только представительницы прекрасного пола. 0+

с.Ловозеро, берег озера Поповское.

ЗАТО г.Островной

15 июня - 12.00

Спортивно-развлекательная программа в рамках 30-го Всероссийского Олимпийского дня.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б. Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

15 и 16 июня - 11.00

Парусная регата «Открытие сезона - 2019».

г.Мурманск, яхт-клуб ММТП (27-й км р. Тулома).

15 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО г.Александровск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

16 июня – 10.00

Центральным мероприятием XXX Всероссийского олимпийского дня на региональном уровне станет акция-забег в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское движение без допинга!».

Общий старт для всех участников акции в 10 часов (бег/ северная ходьба/ спортивная ходьба), дистанция (без учёта времени) - 2,5 км , также предусмотрена короткая дистанция 800 м – для участия родителей с детьми дошкольного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, база спорткомплекса «Долина Уюта».

16 июня – 10.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Спортмастер» - «Легион».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

16 июня – 11.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Арктика-Ротор» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

16 июня - 12.00.

Спортивный праздник «Международный олимпийский день».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 10. Дворовая спортплощадка,

16 июня – 12.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Идея» - «Ветераны».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

17 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Электрон» - «Ветераны».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

18 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «ГПС-Мурманск» - «Электрон».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

20 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Динамо-ФССП» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

23 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».