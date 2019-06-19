г.Кировск

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

21-23 июня

Первенство Мурманской области - велоспорт-шоссе.

г.Апатиты.

г.Ковдор

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Мончегорск

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

22-23 июня

Первенство СЗФО России по настольным спортивным играм.

г.Оленегорск, ул. Строителей, 47. Дом физкультуры.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

20 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Динамо-ФССП» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

23 июня – 11.30

Мурманчане могут присоединиться к Международному дню йоги. Гости праздника увидят выступления индийских танцоров и музыкантов, попробуют традиционные угощения и узнают об истории и философии йоги.

Преподаватели и участники студий йоги устроят показательные выступления для женщин; в том числе, для беременных. Все желающих научат выполнять знаменитый комплекс утренних упражнений «Сурья-намаскар». Активным участникам необходимо прийти в спортивной одежде и с гимнастическим ковриком.

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

23 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».