г.Кандалакша

23 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - ФК «Оленегорск».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

23 июня - 11.45

Велоспорт. Открытые любительские соревнования по велоспорту «Кубок Белое море».

г.Кандалакша, левый берег р. Нива.

пгт.Никель

22-23 июня - 11.30

Пляжный волейбол. Турнир по пляжному волейболу.

пгт.Никель, Спортивная ул., 12. Спортплощадка стадиона спорткомплекса «Металлург».

г.Ковдор

22 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - ФК «Мончегорск».

г.Ковдор, ул.Сухачева, 5а. Стадион «Чайка».

г.Кировск

22 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

22 и 23 июня.

Велоспорт. Первенство Мурманской области по велоспорту на шоссе.

г.Апатиты.

г.Ковдор

22 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Мончегорск

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

22 и 23 июня - 10.00

Торжественное открытие регионального физкультурного мероприятия по настольным спортивным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Виды игр: шаффлборд, жульбак (джакколо), новус (морской бильярд), корихол.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. Дом физкультуры.

22 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион «Олимп».

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

22 июня – 11.00

Состоится первый турнир по настольному теннису среди представителей финансово-кредитных учреждений нашего региона, организованный Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Турнир в индивидуальном и командном зачётах пройдёт в спортивном клубе «X-fit».

г.Мурманск, ул. Гвардейская, 1а. Спортивный клуб «X-fit».

22 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» - ФК «Кандалакша».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 июня - 11.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Ветераны» - «Спортмастер».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 июня - 12.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Мастерфайбр» - «Легион».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 июня – 11.30

Мурманчане могут присоединиться к Международному дню йоги. Гости праздника увидят выступления индийских танцоров и музыкантов, попробуют традиционные угощения и узнают об истории и философии йоги.

Преподаватели и участники студий йоги устроят показательные выступления для женщин; в том числе, для беременных. Все желающих научат выполнять знаменитый комплекс утренних упражнений «Сурья-намаскар». Активным участникам необходимо прийти в спортивной одежде и с гимнастическим ковриком.

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

23 июня - 12.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска по футболу 8х8. «Кристалл» - «Арктика-Ротор».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Рубеж» - «АМК».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

25 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Ветераны» - «ГПС-Мурманск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Электрон» - «Динамо-ФССП».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».