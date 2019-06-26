г.Кировск

1-5 июля

В район реки Куреньга, отправляется военно-патриотическая экспедиция. К участию приглашаются ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Цель экспедиции – военно-патриотическое воспитание, развитие личностных качеств в реальных походных условиях, физическое оздоровление.

Набор в отряд производится по результатам собеседования (Олег Семенович, руководитель экспедиции, тел. 8-964-307-11-71). Заявления на участие в экспедиции принимаются от родителей либо от законных представителей ребёнка. Инвентарь и оборудование предоставляются организацией. Бесплатное питание и хорошее настроение гарантируются.

гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины». Река Куреньга.

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

нп.Титан

26 июня – 11.00

Для детей состоится спортивно-игровая программа «Здоров будешь, всё забудешь», посвященная международному Дню борьбы с наркоманией». Ребят ждут спортивные соревнования на свежем воздухе: «забег спринтеров», «бег с препятствием», «теннис», «упражнения со скакалкой», «метание» и др. игры. 6+

нп.Титан, площадка Дома культуры

г.Мончегорск

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

27 июня - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. «Электрон» - «Динамо-ФССП».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

30 июня

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Стадион «ЦСП».

29-30 июня - 11.00

Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».